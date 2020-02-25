SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Halit Kurt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazsam surlardan atlarım

Halit Kurt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazsam surlardan atlarım

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 25.02.2020 17:25 | Son Güncelleme

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu'nun 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verdiği Halit Kurt, gözünü Fenerbahçe'ye dikti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurt, ''Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsam kalenin surlarından aşağıya atlarım'' dedi.

Halit Kurt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazsam surlardan atlarım

Galatasaray'a 20 yıl aradan sonra Kadıköy'de kaybetmenin üzüntüsünün yanı sıra maçtan sonra stat içi, stat dışı ve Samandıra'da yaşananlar Fenerbahçelileri derinden yaralarken, teknik direktör Ersun Yanal istifaya davet edilmişti.

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu'nun 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verdiği Halit Kurt, Fenerbahçe'yi şampiyon yapacağını iddia etti ve Ersun Yanal'ın koltuğuna göz dikti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kurt, ''İddia ediyorum Federasyon cezamı kaldırsın, önümüzdeki sezon başında göreve başlayayım noterde imza vermek şartı ile Fenerbahçe'yi şampiyon yapamazsam kalenin surlarından aşağıya atlarım. Bu kadar iddialıyım. Bu dünyada en kolay iş A Milli Takım ve Fenerbahçe'yi çalıştırmaktır. Bazıları 'Kafayı yemiş bu' diyecekler biliyorum. Lakin ben kendimi biliyorum merak etmeyin.'' ifadelerini kullandı.

halit kurt

Kayseri İl Futbol Disiplin Kurulu'nca 3 yıl önce Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tek tek tokatlayan Meysuspor Teknik Direktörü Halit Kurt'a, 1035 gün hak mahrumiyeti ve 8 maç resmi müsabakalardan men cezası verilmişti.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!Bu ülkelerde kadın nüfusu daha fazla!
Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli olduErsun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Halit Kurt Şampiyon açıklama

En Çok Okunan Haberler

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

THY uçağında koronavirüs alarmı! Ankara'ya iniş yaptı

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

Atakan Kayalar için skandal sözler: En güzel tedavi tecavüz

''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

''Federasyon istifa edene kadar maçlara çıkmayacağız''

Ali Koç'tan istifa çağrılarına cevap

Ali Koç'tan istifa çağrılarına cevap

F.Bahçe'den 1. Lig'e gitti

F.Bahçe'den 1. Lig'e gitti

G.Saray'dan F.Bahçe için suç duyurusu

G.Saray'dan F.Bahçe için suç duyurusu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

G.Saray 20 yıl sonra Kadıköy'de galip!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

Fenerbahçe'de flaş ayrılık! İmzayı attı

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Halit Kurt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazsam surlardan atlarım

Tokatçı hocadan flaş F.Bahçe açıklaması!

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın yerine ilk aday Alex de Souza

Ersun Yanal'ın yerine ilk aday belli oldu

Eskişehirspor, Fenerbahçe'den Kaan Emin Ayyıldız'ı transfer etti

F.Bahçe'den 1. Lig'e gitti

Ali Koç'tan istifa çağrılarına cevap

Ali Koç'tan istifa çağrılarına cevap

Fenerbahçe paylaşımında dikkat çeken Ersun Yanal detayı!

F.Bahçe'nin paylaşımında Ersun Yanal detayı!

Mesut Bakkal'dan Ersun Yanal'a flaş sözler!

''Bu kadar korkak oynatılır mı?''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.