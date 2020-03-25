YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Mersin
  4. Halk Kart’lara mart ayı yüklemeleri yapıldı

Halk Kart’lara mart ayı yüklemeleri yapıldı

MERSİN HABERLERİ  | 25.03.2020 13:59 | Son Güncelleme

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği projelerden biri olan Halk Kart’ın, 2020 yılı Mart ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara verilen Halk Kart’ın, 2020 yılı Mart ayı tutarı hesaplara yatırıldı.

Halk Kart’lara mart ayı yüklemeleri yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hayata geçirdiği projelerden biri olan Halk Kart’ın, 2020 yılı Mart ayı tutarlarının hesaplara yatırıldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara verilen Halk Kart’ın, 2020 yılı Mart ayı tutarı hesaplara yatırıldı. Halk Kart’tan faydalanan 8 bin 491 kişinin hesabına toplam 945 bin 280 TL yüklendi.
Hem dar gelirli vatandaşın hem de esnafın yüzünü güldüren Halk Kart’tan faydalananların sayısının da her geçen gün arttığı belirtildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
Mersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldıMersin'den acı haber! Cansız bedenine ulaşıldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya’nın sevilen esnaflarından İbrahim Nazlı, son yolculuğuna uğurlandı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Tavşanlı’da trafik kazası: 3 yaralı

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kadıköy Belediyesi’nden yaşlılara sıcak yemek

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Kahramanmaraş'ta sağanak ve dolu etkili oldu

Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor

Trabzon'da 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahiplerinin evlerine yemek dağıtılıyor

Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Nevşehir'de tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Mersin Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:10
Sabah
06:31
Öğle
12:52
İkindi
16:21
Akşam
19:04
Yatsı
20:19

Mersin Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Ahu Eczanesi
Merkez
Doğa Eczanesi
Merkez
Gülfidan Eczanesi
Merkez
Lotus Eczanesi
Merkez
Mavisu Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Mutlu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Motorize ekipler, ani uygulamalarla suçlulara göz açtırmıyor

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Türkiye Cimnastik Şampiyonası sona erdi

Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

Taş Mektep 100 yıl sonra yeniden eğitime başlıyor

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Ovabaşı portakalı artık marka oldu

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

Sevdiklerini plakalarında yaşatıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.