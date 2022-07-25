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Halk sağlığı uzmanından "Kovid-19'a karşı açık havada da yakın temastan kaçınılması" uyarısı

25.07.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halk sağlığı uzmanından "Kovid-19'a karşı açık havada da yakın temastan kaçınılması" uyarısı

Halk sağlığı uzmanından "Kovid-19'a karşı açık havada da yakın temastan kaçınılması" uyarısı

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Galip Ekuklu, Kovid-19'un yeni varyantının açık havadaki yakın temasta bile hızla bulaşabildiğini söyledi.

Ekuklu, AA muhabirine, Kovid-19 vaka sayılarının tüm dünyada artış gösterdiğini belirtti.

Vaka artışında virüsün düzenli biçimde yeni varyantlar geliştirmesinin etkili olduğunu anlatan Ekuklu, yeni varyantın yapılan aşılara dirençli olabileceğinden kuşkulanıldığını ifade etti.

Son dönemde Kovid-19 semptomlarının, üst solunum yolu enfeksiyonu gibi seyrettiğini dile getiren Ekuklu, şöyle devam etti:

"İnsanların, 'Klima önünde durdum, soğuk içtim, yaz nedeniyle üşüttüm galiba' diye bunu Kovid-19 gibi düşünmemeleri, dolayısıyla teması kesmemeleri, çevrelerindeki insanlara bulaştırmaları gibi birtakım yeni durumlarla karşı karşıyayız. Salgının önüne geçmek için kişisel korunma yöntemlerini eskisi gibi uygulamaya devam etmemiz lazım. Hızla, özellikle kapalı alanlarda yeniden maske kullanımına dönmek gerekir. En etkili yöntemlerden bir tanesi bu."

Ekuklu, zamanı gelen kişilerin hatırlatma dozlarını mutlaka yaptırması gerektiğini vurguladı.

Yeni varyantın bulaşıcılığının öncekilere oranla çok yüksek olduğunun altını çizen Ekuklu, şunları kaydetti:

"Yazın bulaşın azalmasının temel nedenlerinden bir tanesi açık hava. Dolayısıyla kışın olduğu gibi kapalı ortamlarda, yakın temas vesaire riski ortadan kalkıyor. Ama şimdi yeni varyantlarda görüyoruz, örneğin plajda yan yana yakın mesafede oturanlara bile bulaşabiliyor, açık hava olmasına rağmen. Yakın temasta olunduğunda halihazırdaki varyantlar bulaşıyor, açık havada bile olsa. Bu da yeniden dikkatli olmamızı gerektirecek bir durum. Solunum yolu enfeksiyonu, farenjit gibi düşünülen birtakım semptomlarda Kovid-19'un da akla gelmesi lazım."

Prof. Dr. Ekuklu, kronik rahatsızlığı olanların koruma önlemlerine daha fazla dikkat etmesi tavsiyesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
kovid-19 varyant

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