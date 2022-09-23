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Halkalı'da kırmızı ışıkta geçen otomobil 2 kişiye çarptı

23.09.2022 20:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aracın çarpması sonucu metrelerce uzağa savrulan iki kadın hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Halkalı'da kırmızı ışıkta durmayan otomobil, karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı.

Alınan bilgiye göre, Sabahattin Zaim Üniversitesi önünde kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan otomobil, yaya geçidinde karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan iki kadın, metrelerce uzağa savruldu.

Kazaya karışan otomobil sürücüsü aracıyla olay yerinden kaçarken, yaralı iki kadın bölgeye çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kırmızı ışıkta durmayan aracın karşıya geçmeye çalışan 2 kadına çarptığı, yaya geçidinde bekleyen diğer iki kişinin ise gelen aracı fark ederek son anda kurtuldukları görülüyor.

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