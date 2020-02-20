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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 20.02.2020 07:54 | Son Güncelleme

2020 CEV Şampiyonlar Ligi’nde yer aldığı C Grubu’ndaki altıncı ve son maçında Rus ekibi Zenit Kazan’a konuk olan Halkbank, rakibine 25-23, 23-25, 19-25 ve 25-13‘lük setlerle 3-1 mağlup oldu.

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Bu sonucun ardından Halkbank, oynanan grup etabı müsabakaları sonunda grubunu 4. sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.

Salon: Saint Petersburg
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çek Cumhıriyeti), Salvis Kurtiss (Letonya)

Zenit Kazan: Volvich, Butko, NgapetH, Likhosherstov, Sokolov, Mikhailov, Krotkov (L) (Voronkov, Surmachevskiy, Kononov)
Halkbank: Efe, Hakkı, Seganov, Gökhan, İbrahim, Metin, Volkan (L), Hasan (L) (Abdullah, Furkan, Faik Samed, Bahov)

Setler: 25-23, 23-25, 19-25, 25-13
Süre: 1 saat 42 dakika (28, 27, 25, 22)

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
zenit kazan halkbank

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