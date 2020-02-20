Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'ne veda etti

Bu sonucun ardından Halkbank, oynanan grup etabı müsabakaları sonunda grubunu 4. sırada tamamlayarak CEV Şampiyonlar Ligi’ne veda etti.
Salon: Saint Petersburg
Hakemler: Vlastimil Kovar (Çek Cumhıriyeti), Salvis Kurtiss (Letonya)
Zenit Kazan: Volvich, Butko, NgapetH, Likhosherstov, Sokolov, Mikhailov, Krotkov (L) (Voronkov, Surmachevskiy, Kononov)
Halkbank: Efe, Hakkı, Seganov, Gökhan, İbrahim, Metin, Volkan (L), Hasan (L) (Abdullah, Furkan, Faik Samed, Bahov)
Setler: 25-23, 23-25, 19-25, 25-13
Süre: 1 saat 42 dakika (28, 27, 25, 22)
(İHA)
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