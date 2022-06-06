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  4. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda 7 sporcuyla yollar ayrıldı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda 7 sporcuyla yollar ayrıldı

06.06.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda 7 sporcuyla yollar ayrıldı

AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Halkbank Spor Kulübü, 7 sporcuyla yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, takım kaptanı Selçuk Keskin, Furkan Aydın, Oğuzhan Karasu, Abdullah Çam, Caner Ergül ve Kübalı Fernando Hernandez Ramos ile yolların ayrıldığı belirtildi.

Kanadalı orta oyuncu Graham Vigrass'ın ise voleybol kariyerine noktaladığı için takımdan ayrıldığına işaret edilen açıklamada, voleybolculara yeni kariyerlerinde başarı dilendi.

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