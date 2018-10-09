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Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 09.10.2018 22:17 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Efeler Ligi'ni şampiyon olarak bitiren ve Kupa Voley'i elde eden Halkbank ile 2017 Kupa Voley finalisti Maliye Piyango, 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda karşı karşıya geldi. Halkbank, 2-0 geriye düştüğü mücadeleyi çevirerek sahadan 3-2 galip ayrıldı ve kupanın sahibi oldu.

Halkbank, Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek Şampiyonlar Kupası'nın sahibi oldu

Geçen sezon Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan ve Kupa Voley'i kazanan Halkbank ile Kupa Voley finalisti Maliye Piyango, TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan Spor Toto Şampiyonlar Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Ligde son üç sezonun şampiyonu Halkbank, 2-0 geriye düştüğü maçı çevirmeyi başardı. Karşılaşmaya iyi başlayan Maliye Piyango, teknik molasını 12-9 üstün tamamladığı ilk seti 25-23 alarak 1-0 öne geçti. Hücumda Wendt ve Bruno ile etkili olan Maliye Piyango, ikinci seti de 25-22 önde bitirdi: 0-2

Burutay Subaşı'nın liderliğinde oyunda ağırlığını hissettirmeye başladığı üçüncü seti 25-23 kazanan Halkbank, 4. seti de 25-21 aldı ve maçı tie-break setine taşıdı.

Halkbank, bir başka geri dönüşe de tie-break setinde imza attı. Saha değişimine 8-3 geride girdiği final setini 15-11 alan Halkbank, sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu. Halkbank, böylece Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nı 4. kez müzesine götürdü.

Efeler Ligi ve Kupa Voley'in ardından Spor Toto Şampiyonlar Kupası'nda da mutlu sona ulaşan Halkbank, "üçleme" yaptı.

Halkbank'a kupayı Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ve Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ birlikte verdi.

Maçın en değerli oyuncusu Halkbank'ın kaptanı Burutay Subaşı seçildi. Burutay'a ödülünü TVF Başkanı Üstündağ takdim etti.

Salon: TVF Başkent 
Hakemler: Burhan İlhan, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Hakkı Çapkınoğlu, Baranowicz, Burutay Subaşı, Faik Samet Güneş, Luburic, Sket (Hasan Yeşilbudak, Alperay Demirciler, Abdullah Cam, Vefa Yılmaz, Efe Bayram)
Maliye Piyango: Aslan Ekşi, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Seganov)
Setler: 23-25, 22-25, 25-23, 25-21, 15-11 
Süre: 141 dakika (29, 27, 33, 32, 20)

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Anahtar Kelimeler:
halkbank Maliye Piyango 2018 Spor Toto Şampiyonlar Kupası

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