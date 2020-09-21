YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Halkbank sezonun ilk deplasmanına Bursa'da çıkacak

Halkbank sezonun ilk deplasmanına Bursa'da çıkacak

ANKARA HABERLERİ  | 21.09.2020 11:10 | Son Güncelleme

Başkent ekibinin pasör çaprazı Fernando Hernandez: "Galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz"

Voleybol AXA Sigorta Erkekler Ligi'nde sezonun ilk 3 maçını kazanan ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturan Halkbank, ilk deplasman maçında yarın Bursa Büyükşehir Belediye ile karşılaşacak.

Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.00’te başlayacak.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen pasör çaprazı Fernando Hernandez, yakaladıkları ivmeyi Bursa’da da sürdürmek istediklerini ifade etti.

İyi bir ekiple karşılaşacaklarını bildiklerini ve tüm hazırlıklarını buna göre yaptıklarını belirten Hernandez, "Oynadığımız tüm maçları unuttuk. Yeni maça odaklandık. Kıymetli kadromuzda oluşan mükemmel hava ile buradan galibiyetle ayrılacağımıza inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Halay çekerken basıldılar! İşte cezası Halay çekerken basıldılar! İşte cezası
Kuaför ve berberlere hijyen destek paketiKuaför ve berberlere hijyen destek paketi
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ankara Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
05:04
Sabah
06:28
Öğle
12:47
İkindi
16:13
Akşam
18:55
Yatsı
20:14

Ankara Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Akar Eczanesi
Cankaya
Bahçelievler Eczanesi
Cankaya
Bensu Eczanesi
Cankaya
Beysupark Eczanesi
Cankaya
Defne Nil Eczanesi
Cankaya
Hacer Eczanesi
Cankaya
Karaca Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.