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Halkbank, takım kaptanlarından Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi

05.08.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halkbank, takım kaptanlarından Aslan Ekşi ile sözleşme yeniledi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli kaptanı Aslan Ekşi'nin sözleşmesini uzattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Halkbank'ın Aslan Ekşi ile yeni sözleşme imzaladığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen 37 yaşındaki Aslan Ekşi, Halkbank ile sözleşme yenilediği için mutlu olduğunu belirterek, "Takıma katkı yapacağım için çok mutluyum. Yeni bir yapılanma ile yeni hedefler ve kupalar için mücadele edeceğiz. Bu uğurda herkese görevler düşecek. Halkbank büyük bir aile. Sezon sonunda ben de bu aileyi mutlu etmek için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.

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