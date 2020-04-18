YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Halkbank'ın destek paketi Kovid-19 sürecinde esnafın yüzünü güldürüyor

Halkbank'ın destek paketi Kovid-19 sürecinde esnafın yüzünü güldürüyor

ERZURUM HABERLERİ  | 18.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının küçük ve orta işletmelere etkilerini azaltıp, ülke ekonomisine can suyu vermeyi amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında Halkbank tarafından hayata geçirilen destek paketleri esnafın hem yüzünü güldürdü, hem üretimin sürmesini sağladı - Erzurum’da nakliye ve taşımacılık yapan Hanifi Ceylan: - "Kullandırılan krediler yüksek ve faizleri düşük. Kullandığım krediyi iş yerindeki giderler için kullanacağım, yeni yatırımlar yapacağım. Devletimizden böyle bir imkan sağladığı için Allah razı olsun"

SELAMİ KÜÇÜKOĞLU - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomiye olumsuz etkilerinin giderilmesini amaçlayan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında Halkbank'ın hayata geçirdiği "Esnaf Destek Paketi" küçük işletmelerin üretimini sürdürmesini sağlıyor.

Halkbank'ın, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketleri işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde büyük etkisi olan paketlerin, kullanımı ve ödeme koşullarındaki cazip oranlar ise başvuruların sayısını artırdı.

Erzurum'un Aziziye ilçesindeki sanayi sitesinde nakliye ve lojistik üzerine faaliyetini sürdüren Hanifi Ceylan da Halkbank'tan "Esnaf Destek Paketi" kapsamında aldığı krediyle üretimine devam ediyor.

Firma sahibi 47 yaşındaki Ceylan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakliye ve lojistik üzerine 17 yıldır esnaflık yaptığını aktardı.

Doğu'da esnaflık yapmanın zorluklarını çok iyi bildiğini ve bu paketlerin bölge esnafına nefes aldırdığını vurgulayan Ceylan, "Devletimizden böyle bir imkan sağladıkları için Allah razı olsun. Devlet bankaları milletin arkasında durdu ve duruyor. Bu krediler bize adeta can suyu oldu." diye konuştu.

- "Başvuru yaparken, sorun yaşamadım"

Ceylan, başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşamadığını, Halkbank'ın başvuruları titizlikle değerlendirdiğini ifade etti.

Kullandığı kredi ile iş yerindeki eksiklikleri giderip, Kovid-19 sürecini güçlenerek atlatacağını vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Evli ve 5 çocuk babasıyım. 17 yıldır nakliye ile lojistik üzerine faaliyet sürdürüyorum ve iş yerime kira veriyorum. Bu zorlu süreçte insanlar, 'yarın ne yapacağım' diye veya 'nasıl bir hayat bizi bekliyor' diyerek endişe taşıyor. Fakat devletimiz böyle bir imkan sağladı ve bizim korkumuz kalmadı. Başvuru yaparken, sorun yaşamadım ve ikinci gün Halkbank’tan dönüş yaptılar. Üçüncü gün gidip kredimi kullandım. Ne tedbir, ne de bir kefil istenmedi."

- "Kredilere başvuru çok fazla"

Ceylan, nakliyeci olarak doğu ile batı arasında adeta köprü kurduklarını dile getirdi.

Kovid-19 salgınının sektörü olumsuz etkilediğini ve kullanılan kredilerin ise bu nedenle önemli olduğunu anımsatan Ceylan, şunları kaydetti:

"Bu zor zamanlarda, esnafa ve vatandaşa tanınan kredilerin faiz oranları cazip. Kullandırılan krediler yüksek ve faizleri düşük. Kullandığım krediyi iş yerindeki giderler için kullanacağım, yeni yatırımlar yapacağım. Devletimizden böyle bir imkan sağladığı için Allah razı olsun. Başvuru yapıp bekleyenler de var ve bu yoğunluktan kaynaklanabilir. Çünkü halkın talebi çok fazla. Herkes başvuru yapsın, 'çıkmaz veya nasıl öderim' diye düşünmesin. Bu süreçte devlet imkanları çok iyi ve bunu bütün esnafımız değerlendirsin."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi! "Taburcu oldum evi aradım! Babam eve gelme" dedi!
Öğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracakÖğrenciler sömestr tatilinin keyfini burada çıkaracak
Anahtar Kelimeler:
işletme kredisi "Paraf Esnaf Kart" Erzurum Esnaf Halkbank Hanifi Ceylan Kredi Nakliye

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Kütahya’da yüksekliği hesaplamayan tır sürücüsü alt geçide çarptı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadı, kovalamaca sonucu yakalandı

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Belediye mahalle mahalle konser veriyor

Haliliye tedbiri elden bırakmıyor

Haliliye tedbiri elden bırakmıyor

Mersin Şehir Hastanesine çıkan tüm güzergahlar dezenfekte edildi

Mersin Şehir Hastanesine çıkan tüm güzergahlar dezenfekte edildi

Başkentte silahlı yaralama

Başkentte silahlı yaralama

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Nisan Cumartesi

İmsak
03:55
Sabah
05:26
Öğle
12:19
İkindi
16:03
Akşam
19:03
Yatsı
20:28

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Nisan Cumartesi

Sefa Eczanesi
Palandoken
Kardelen Eczanesi
Yakutiye
Turan Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Erzurum'da öğretmenlerin ürettiği yüz koruyucu siperlikler polislere armağan edildi

Erzurum'da öğretmenlerin ürettiği yüz koruyucu siperlikler polislere armağan edildi

Korona Virüs’ün ve sosyal izolasyonun yeme davranışımız üzerindeki etkileri

Korona Virüs’ün ve sosyal izolasyonun yeme davranışımız üzerindeki etkileri

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Faça-jilet izleri nasıl geçer?

Karaçoban Devlet Hastanesi’nde Doktor Sıkıntısı

Karaçoban Devlet Hastanesi’nde Doktor Sıkıntısı

Osman Aydın Gururlandırdı

Osman Aydın Gururlandırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.