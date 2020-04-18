Halkbank'ın destek paketi Kovid-19 sürecinde esnafın yüzünü güldürüyor

Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen üretimin sürdürülmesinde büyük etkisi olan paketlerin, kullanımı ve ödeme koşullarındaki cazip oranlar ise başvuruların sayısını artırdı.

Halkbank'ın, işverenden çalışana, esnaftan emekliye birçok kesim için düzenlemeler içeren Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında esnaf ve sanatkarlar için "Esnaf Destek Paketi", "İşletme Kredisi" ve "Paraf Esnaf Kart" paketleri işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Doğu'da esnaflık yapmanın zorluklarını çok iyi bildiğini ve bu paketlerin bölge esnafına nefes aldırdığını vurgulayan Ceylan, "Devletimizden böyle bir imkan sağladıkları için Allah razı olsun. Devlet bankaları milletin arkasında durdu ve duruyor. Bu krediler bize adeta can suyu oldu." diye konuştu.

- "Başvuru yaparken, sorun yaşamadım"

Ceylan, başvuru sürecinde herhangi bir sorun yaşamadığını, Halkbank'ın başvuruları titizlikle değerlendirdiğini ifade etti.

Kullandığı kredi ile iş yerindeki eksiklikleri giderip, Kovid-19 sürecini güçlenerek atlatacağını vurgulayan Ceylan, şöyle konuştu:

"Evli ve 5 çocuk babasıyım. 17 yıldır nakliye ile lojistik üzerine faaliyet sürdürüyorum ve iş yerime kira veriyorum. Bu zorlu süreçte insanlar, 'yarın ne yapacağım' diye veya 'nasıl bir hayat bizi bekliyor' diyerek endişe taşıyor. Fakat devletimiz böyle bir imkan sağladı ve bizim korkumuz kalmadı. Başvuru yaparken, sorun yaşamadım ve ikinci gün Halkbank’tan dönüş yaptılar. Üçüncü gün gidip kredimi kullandım. Ne tedbir, ne de bir kefil istenmedi."