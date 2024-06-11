Halle Berry üstünü çıkarırken zor anlar yaşadı! Olanlar oldu...

Oscar ödüllü oyuncu Halle Berry hem sosyal medya paylaşımlarıyla hem de özel hayatıyla gündeme geliyor.

Şarkıcı ve söz yazarı Van Hunt ile mutlu bir beraberlik sürdüren Halle Berry'nin sevgilisi son olarak oyuncunun üstsüz pozunu paylaşarak dikkat çekmişti.

Şimdi ise Berry'nin paylaşımı gündemde. Halle Berry komik yeni videosunda bazı zor anlar yaşadı.

Cesur moda seçimlerini benimseyen 57 yaşındaki Oscarlı oyuncu, stilisti Lindsay Flores'in yardımıyla şık ama çok dar bir Anna Quan kıyafetinin içinden çıkmaya çalışırken çekilmiş bir klibini paylaştı.



Lindsay'in oyuncunun üstünü çıkarmak için verdiği mücadelede Halle'in zor anlar yaşaması ve göğsünün görünmesinin kaçınılmaz olması dikkat çekti.