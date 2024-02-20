Çok satan Renpho Kas Rahatlatıcı Masaj Cihazı'nın fiyatı düştü

Geleneksel masaj deneyimini evimize taşıyan masaj tabancaları, son zamanlarda oldukça popüler. Bir kez kullananın, "Sen daha önce neredeydin?" dediği bu yeni nesil masaj cihazları, eşsiz bir masaj deneyimi sunarak kaslarınızı derinlemesine rahatlatıyor; günün yorgunluğunu ve stresini atmanızı sağlıyor. İster kendinize ister sevdiklerinize hediye edebileceğiniz masaj tabancaları içinde en çok satan modellerden biri olan Renpho Kas Rahatlatıcı Masaj Cihazı kısa süreliğine indirimde, hazır indirimdeyken bir şansı hak ediyor, bizden söylemesi!

Renpho Kas Rahatlatıcı Masaj Cihazı

Ultra-sessiz ve taşınabilir: Kompakt ve kavraması kolay olan cihaz, çantada taşınabilir. Ayrıca 45 db kadar düşük süper fırçasız motoru sayesinde sessiz bir kullanım sunar.

USB Type-C şarj girişi: Farklı ülkelerde de olsanız yanınızda taşıyabilirsiniz. USB (Tip C) ve 5V/2A adaptör ya da powerbank ile şarj edilebilir.

5 hız ve 5 masaj başlığı: Farklı kas grupları için 1800 ila 3200 rpm arasında 5 hız kademesi ve 5 farklı şekilli masaj başlığı bulunur.

Uzun pil ömrü: Yüksek kaliteli 2000 mAh şarj edilebilir pil ile donatılmıştır. Tam şarj olduktan sonra bir hafta kesintisiz masaj keyfi sunar.

Otomatik kapanma: 10 dakika kullanılmadığında kendi kendini kapatır.

Kullanıcılar ne diyor?

"Ürün her gün kullanılsa bile şarjı 1 haftadan fazla gidiyor. Aldığımdan beri henüz 2 kez şarj ettim ki alalı 1 ayı geçti. Güç aparatları harika. O kadar çok beğendim ki annemlere hediye aldım. Herkese önerdim, öneriyorum."

"Gerçekten kaliteli. Ürünün hissiyatı beklediğimden çok daha iyi, çantası ve yanında gelen aparatlar çok kaliteli. Gerçekten ihtiyaç olduğuna, aldıktan sonra daha emin oldum. Pişman olmazsınız."

"Çok başarılı bir ürün."

Bu içerik 20 Şubat 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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