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Fiyatı 1077 TL'ye düştü! Puma'nın efsanevi modeli Roma Basic indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
05.06.2024 17:24
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Puma'nın yıllardır en beğenilen modelleri arasında yer alan, efsanevi Roma Basic bugüne özel kaçırılmayacak bir indirimle karşınızda! Hem modern hem retro tarzı, hem klasik hem spor modeliyle öne çıkan bu ayakkabıya 500 TL indirimle sahip olmak isterseniz, detaylar yazımızda...

Fiyatı 1077 TL'ye düştü! Puma'nın efsanevi modeli Roma Basic indirimde

"Öyle bir ayakkabı istiyorum ki hem gün boyu ayakta kalsam bile beni yormasın hem de tarz görünümüyle şıklığıma şıklık katsın!" diyenler sizleri böyle alalım; çünkü Roma'nın efsaneleşmiş modeli Roma Basic'de kaçırılmayacak bir indirim sizi bekliyor. Retro tarzı modern dokunuşlarla buluşturan bu eşsiz ayakkabı, konforlu yapısıyla öne çıkıyor, günlük kombinlerinizin havasını yükseltmeye yardımcı oluyor. Tarzınızı tamamlamak ve rahatlığı yaşamak için doğru tercih! İşte detaylar...

Hem klasik hem spor: Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı

Adsız tasarım - 2024-06-05T161859.366

Hem klasik hem de spor tarza sahip olan Puma Roma Basic Unisex Yetişkin Spor Ayakkabı, retro severlerin favori ayakkabısı olarak karşımıza çıkıyor. Roma Olimpiyat Oyunları için özel olarak tasarlanan bu model, yıllardır sokak modasına yön veriyor; retro tarz ile modern dokunuşları harmanlıyor. Hafif ve dayanıklı malzemesiyle öne çıkan modelin taban yapısı yumuşak ve esnek olduğu için konforlu bir giyim sunuyor. Farklı renk seçenekleri de olan bu modele bir şans vermeye ne dersiniz?

Kullanıcılar ne diyor?

  • "1968'den beri üretilen Puma Roma modeli her zaman sokaklarda. Tam bir retro. Tasarımı da harika."

  • "Çok şık ve rahat. Fiyatı da diğer sitelere ve mağazalara göre çok uygun. Amazon da her zaman güven veriyor. Büyük şirket ve bunu her zaman hissettiriyor."

  • "6 senedir Puma Roma ve benzer modeller giyiyorum. Her seferinde sipariş verirken orijinal mi acaba diye tereddütlerim oluyor. Ama ayakkabı orijinal ve paketlenmesi falan da kaliteli. Tereddüt etmeden sipariş verebilirsiniz. 24 saat geçmeden telsim edildi. Amazon’a da teşekkür ediyorum."
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Bu içerik 5 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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