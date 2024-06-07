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Yaz ayı indirimlerle geldi! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
06.06.2024 15:47
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Haziran ayının ilk haftasını geride bıraktığımız şu günlerde, sıcaklarla boğuşurken hem içimizi hem de cebimizi ferahlatacakşeyler de olmuyor değil! Yaz ayı fırsatlarla birlikte geldi; Apple, Stanley, Crocs, Puma, Levi's gibi dünyaca ünlü markalarda %50'lere varan indirimler başladı. Sizin için indirimdeki markaları seçtik.

Yaz ayı indirimlerle geldi! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

İhtiyacınız olan ürünlere bütçenizi sarsmayacak,avantajlı fiyatlarla sahip olmak ister misiniz? Yanıtınız "Evet!" ise doğru yerdesiniz. Yaz ayına özel ünlü markaların en sevilen ürünlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı. Kaliteli ürünleriyle kullanıcılarından tam not alan markaları biz de sizin için seçtik. Detaylar, içeriğimizde...

1. Stanley termoslardaki dev indirim kaçmaz

Adsız tasarım - 2024-06-06T143914.980

Yaz aylarında, soğuk su başta olmak üzere serinletici içecekler tüketerek vücudumuzun su kaybını önleyip sıcaklık dengesini korumak son derece önemli. Bu nedenle yazın piknik, kamp gibi etkinliklerde ya da seyahatlerde içeceklerimizin soğuk kalmasını sağlayacak kaliteli bir termos olmazsa olmazlar arasında yer alıyor. Siz de yazın kavurucu sıcaklarında buz gibi içeceklerinizle daima serin kalmak istiyorsanız kaliteli bir termosla işe başlayabilirsiniz. Termos arayanların karşılaştığı ilk marka olan Stanley, bir termostan çok daha fazlasını sunuyor. Üstelik ömür boyu garantili! BPA içermeyen, paslanmaz çelik materyaliyle öne çıkan, içeceklerinizi uzun süreler aynı ısısında muhafaze eden, şık tasarımlı Stanley termoslar kısa süreliğine indirimde, kaçırmamak için acele edin.

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2. Levi's tişörtlerde 400 TL altı fiyatlar

Adsız tasarım - 2024-06-06T151432.936

Yılların eskitemediği marka Levi's, jean modelleriyle adından sıkça söz ettirse de spor şıklık sunan tişörtleriyle de gençler başta olmak üzere dünya çapında pek çok kişinin favorisi. Yaz aylarındaki kombinlerinizde giy ve çık rahatlığı yaşatan parçalar seçmeye dikkat ediyorsanız bir Levi's tişört ve jean size yeter! Kısa süreliğine jean tişörtler 400 TL altına düştü, jean modelleri de 1000 TL'nin altına satılıyor. Bu fırsat bir daha kolay kolay gelmez, bakmadan geçmeyin deriz.

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3. Camper indirimlerini keşfedin, rahatlığa adım atın

Adsız tasarım - 2024-06-06T150140.908

Moda anlayışınız özgün tasarımlı parçalarla ilgi çekici kombinler yaratmaksa, tam da olmanız gereken yerdesiniz! Camper; özgün tasarımlarıyla sezon modasını harmanlayan, hem klasik hem spor kombinlere uyum sağlayacak ayakkabılarıyla öne çıkan bir marka. Dünya çapında pek çok kişinin kıyafetlerinin en havalı eşlikçisi olan Camper ayakkabılar, kısa süreliğine %50'ye varan indirimlerle satışta. Stilinize hava katmak ve ayaklarınızı rahatlıkla buluşturmak için acele edin.

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4. Puma'nın en favori modelleri indirime girdi

Adsız tasarım - 2024-06-06T151713.923

Puma, yıllardır sokak modasının yıldız markalarından biri! Yediden yetmişe binlerce kişinin spor giyimde favorisi olan markanın ayakkabı modelleri başta olmak üzere eşofmanları, tişörtleri, çantaları ve daha pek çok kategorideki ürünleri hem zamansız tasarımları hem de kaliteli materyalleriyle övgüler topluyor. Siz de Puma kalitesiyle tanışmak, konforlu bir giyim deneyimi yaşamak isterseniz indirimdeki ürünleri keşfederek işe başlayabilirsiniz.

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5. Gaming Week'e özel Apple fırsatları devam ediyor

Adsız tasarım - 2024-06-06T144249.972

Gaming Week, 6 Haziran'dan bu yana teknoloji tutkunlarının yüzlerini güldürmeye devam ediyor. Gaming Week'e özel indirime giren onlarca marka arasında en çok dikkat çeken marka elbette Apple oldu. iPadler, MacBooklar ve daha pek çok Apple ürünü 10 Haziran'a kadar %50'ye varan indirimlerle teknoloji severleri bekliyor. Şimdi Apple ürünlerini keşfetmenin tam zamanı!

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6. Crocs modellerinde 1000 TL altı dip fiyatlar

Adsız tasarım - 2024-06-06T144107.974

Rahat bir çift sandalet veya terlikle koskoca yaz keyifle geçer! Hele de ayağınızdaki Crocs ise... Bir kez giyenin adeta ayağından çıkarmak istemediği, her adımda konforu yaşayacağınız, renk renk modelleriyle her beğeniye hitap eden Crocslar 1000 TL altı fiyatlarla satışta! Fırsat ne zaman biter bilinmez ama elinizi çabuk tutmakta fayda var. Stoklar tükenmeden, indirim sona ermeden alın!

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7. Skechers ayakkabılardaki fırsatları yakalayın

Adsız tasarım - 2024-06-06T145318.938

Ayakkabı seçiminde önceliğiniz görünüm değil de rahatlıksa Skechers markasının konforlu ve dayanıklı modelleriyle tanışmanızın vakti geldi demektir. Skechers'ın en çok satan ayakkabılarındaki kaçırılmayacak indirimleri keşfedip rahatlığa adım atmak için doğru zaman! Bugüne özel indirimleri yakalayın ve konforun tadını çıkarın.

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8. Samsung akıllı cihazlarda kaçırılmayacak indirimler sizi bekliyor

Adsız tasarım - 2024-06-06T144727.082

Teknoloji devi Samsung, akıllı telefonları başta olmak üzere bilgisayarları, kulaklıklar, akıllı saatleri ve daha pek çok ihtiyaca uygun yaşam kalitesini yükselten ürünleriyle adından sıkça söz ettiriyor. Dünya çapında milyonları aşan kullanıcı sayısıyla öne çıkan markanın pek çok üründeki indirimleri sizleri bekliyor.

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9. Güzellik ve Bakım Haftası'na özel ünlü markalarda cazip fiyatlar

Adsız tasarım - 2024-06-06T144949.270

Güzellik ve Bakım Haftası hız kesmeden devam ediyor. 10 Haziran'a kadar sürecek kampanya kapsamında Bioderma, La Roche Posay, Marseille, Cerave ve daha pek çok markada kaçırılmayacak indirimler başladı. Güzellik ve bakım rutininizi güçlendirecek ünlü markaların ürünleriyle tanışmak ve avantajlardan yararlanmak için acele edin.

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10. Nescafe, Jacobs, Julius Meinl... Kahve çeşitlerinde indirimler başladı

Adsız tasarım - 2024-03-14T121730.635

Kahve tutkunları sizi böyle alalım. Her yudumda lezzetle dolu kahve çeşitlerinde indirimler başladı. Dünyanın farklı bölgelerinden fincanlarınıza ulaşan eşsiz aromadaki kahve çekirdekleriyle tanışmanın, Nescafe'den Starbucks'a, Jacobs'tan Julius Meinl'e ünlü markaların kahvelerini tatmanın şimdi tam zamanı! İndirimleri yakalamak için acele edin.

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Bu içerik 6 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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