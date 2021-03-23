Halle Berry, yatak odasından paylaştığı yarı çıplak fotoğrafla olay yarattı

Amerikalı oyuncu, manken ve güzellik kraliçesi Halle Berry, son paylaştığı fotoğrafıyla olay yarattı. Yatak odasında yatağın kenarına sadece iç çamaşırı, deri çizme ve şapkasıyla poz veren Halle Berry’nin gönderisine beğeni yağdı.

Instagram hesabında 6.8 milyon takipçisi olan Halle Berry, son dönemde oyunculuğundan çok sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarla gündemden düşmüyor.

Halle Berry çok yakında Netflix filmi The Mothership ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.



