MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Halsey, Türk senaristi çabuk unuttu! Yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı

Halsey, Türk senaristi çabuk unuttu! Yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı

21.09.2023 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey, temmuz 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına almıştı. Nisan ayında ayrılık kararı alan çift velayet davasında karşı karşıya kaldı. Halsey Türk aşkını çabuk unuttu ve yeni aşka yelken açtı.

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey bir süredir Türkçe de öğreniyordu. 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alan Halsey sevgilisiyle evlilik yolunda ilerlerken ayrılık kararı almıştı.

halsey-alev-aydin-5-6be9118e38a84edabf0a4eaa208e9675

28 yaşındaki pop yıldızı, oğulları Ender Ridley Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sundu, ancak Alev Aydın velayetin ortak olmasını istiyor. Bu süreç devam ederken Halsey yeni aşka yelken açtı.

SPL9929173_017
Yeni çift, aylar süren iddiaların ardından Los Angeles'ta görüntülendi.

SPL9929173_002
Halsey ve Avan Jogia beraber dudak dudağa yakalandı. Sarmaş dolaş görüntülenen ikilinin pozları sosyal medyada da hızlıca gündem oldu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! Görüntüleri olay... Mehmet Yalçınkaya Yemekteyiz yarışmacısı çıktı! Görüntüleri olay...
Yeni ürününü paylaşırken verdiği poz olay oldu! 'Orgazm' notuYeni ürününü paylaşırken verdiği poz olay oldu! 'Orgazm' notu
Öldü sanıyordu! Ses sanatçısı, kızının yaşadığını Müge Anlı'da öğrendiÖldü sanıyordu! Ses sanatçısı, kızının yaşadığını Müge Anlı'da öğrendi
Anahtar Kelimeler:
Halsey Alev Aydın sevgilisi yaşında halsey sevgilisi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Galibiyet kutlaması gündem yarattı! Yarı çıplak sahaya atladılar

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Rahatlığıyla vazgeçilmeziniz olacak! Camper ayakkabıda 810 TL indirim

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Domuz eti yemeden önce besmele çekti! Cezası ağır oldu

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Sevmek için yanına yaklaştı! Aniden burnunu koparttı

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Ekonomik, pratik, çevre dostu, sağlıklı! Çok satan su arıtma sürahisini sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.