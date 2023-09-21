Halsey, Türk senaristi çabuk unuttu! Yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı

Türk senarist Alev Aydın ile uzun süredir aşk yaşayan ABD'li şarkıcı Halsey bir süredir Türkçe de öğreniyordu. 2021'de oğlu Ender Ridley'i kucağına alan Halsey sevgilisiyle evlilik yolunda ilerlerken ayrılık kararı almıştı.

28 yaşındaki pop yıldızı, oğulları Ender Ridley Aydın'ın tam velayeti için yasal belgeler sundu, ancak Alev Aydın velayetin ortak olmasını istiyor. Bu süreç devam ederken Halsey yeni aşka yelken açtı.



Yeni çift, aylar süren iddiaların ardından Los Angeles'ta görüntülendi.



Halsey ve Avan Jogia beraber dudak dudağa yakalandı. Sarmaş dolaş görüntülenen ikilinin pozları sosyal medyada da hızlıca gündem oldu.



