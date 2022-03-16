Halsey, Türk sevgilisine yatakta pozlar verdi

Türk senarist Alev Aydın ile birlikteliğinden bir oğlu olan dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. Daha önce Türkçe öğrendiğini duyuran ünlü şarkıcı, sevgilisi ve oğlu Ender Ridley ile pozlarını sık sık paylaşırken kendi cesur pozlarını da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Halsey son olarak sevgilisine yatağın içinde verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Siyah iç çamaşırıyla yatakta sevgilisine poz veren Halsey'e hayranlarından beğeni yağdı.

Halsey'in Türk hayranları da ünlü şarkıcıya "Çok güzelsiniz" yorumlarında bulundu.



