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Halsey yarın akşam İstanbul'da konser verecek

02.09.2022 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Halsey yarın akşam İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Halsey sahne adıyla tanınan ABD'li genç şarkıcı Ashley Nicolette Frangipane, yarın akşam Türkiye’deki ilk konserini verecek.

Love and Power turnesi kapsamında İstanbul'a gelen sevilen şarkıcı, KüçükÇiftlik Park’ta sahne alacak.

28 yaşındaki Halsey, URU ve Concerts East organizasyonuyla gerçekleşecek konserde sevilen şarkılarını yorumlayacak.

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