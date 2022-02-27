Halter Federasyonu Başkanı Ünlü'den Mardin'deki antrenörlük kursuna ziyaret

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Mardin'de düzenlenen 4. Kademe Antrenörlük Kursu'nu ziyaret etti.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Ünlü, Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen Halter 4. Kademe Antrenörlük Kursu'nda kursiyerlerle bir araya geldi.

Ünlü, burada yaptığı konuşmada, "Antrenörlük kariyerinizde ileriye dönük bir adım daha atarak hep birlikte yeni başarılara imza atacaksınız. İnşallah burada yetişen antrenörlerimiz, Türk sporuna önemli hizmetler yapmaya devam edecek. Kursa katılan antrenörlerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

