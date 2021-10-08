Haluk Bilginer'den bomba hareket! Yıllar önce yaptığı şey şoke etti

Usta oyuncu Haluk Bilginer, 1985 yapımı EastEnders dizisinde 107 bölüm boyunca yer almıştı. Şimdilerde İngiltere'nin en popüler dizilerinden biri olan dizide Mehmet Osman karakterine hayat veren Bilginer'in, 'Eminem' şarkısını seslendiği görüntüler şaşkınlık yarattı.

İşte Haluk Bilginer'in 'Eminem' performansı:

EASTENDERS DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Birçok ödüle layık görülen Eastender dizisi, Londra'nın doğusunda yer alan East End'de yaşayan insanların hayatlarını anlatıyor. Toplam 5 bin 232 bölüm yayınlanan dizi, hala İngiltere'nin en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.



