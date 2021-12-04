MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi'nden 'Cübbeli' yorumu: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni

Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi'nden 'Cübbeli' yorumu: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni

04.12.2021 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cübbeli Ahmet Hoca'nın bir vaazında kullandığı ifadeleri beste yapan Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi, çektikleri eğlenceli video ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak Bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün bir vaazında müzik dinleyenleri eleştirdiği videosu sosyal medyada TT oldu. Usta oyuncu Haluk Bilginer ve Oyun Atölyesi', Cübbeli'nin remixini yaptı, sosyal medya sallandı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün sanatçılarla ilgili yaptığı yorum sosyal medyada gündem oldu. Cübbeli Ahmet Hoca'nın "manyak manyak işler" eleştirisi yaptığı videosu altına döşenen müzikle dün gün boyu sosyal medyada dolandı.

kapak_122519

Haluk Bilginer'in Oyun Atölyesi de bu akıma kayıtsız kalamadı. Haluk Bilginer ve ekibi, Cübbeli Ahmet'in o sözleriyle şarkı söyleyip hep birlikte eğlenceli bir video çekti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor""Gençler tiyatro sanatçısı olmak istemiyor"
PARTNER"Öpüşme sahnesine 'evet'im yok""Öpüşme sahnesine 'evet'im yok"
Güldür Güldür'ün yıldızı hakkında şoke eden gerçek!Güldür Güldür'ün yıldızı hakkında şoke eden gerçek!
Anahtar Kelimeler:
Cübbeli Ahmet Hoca Haluk Bilginer
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

İbrahim Tatlıses güzelliğine övgü yağdırmıştı! Aziz'in Efnan'ının eski sevgilisi de ünlü çıktı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Türk futbolunu sarsacak olayı Rıdvan Dilmen açıkladı

Resmî Gazete'de yayımlandı!

Resmî Gazete'de yayımlandı!

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Gencin isteğine kayıtsız kalamadı: Sayın Valim, bir kız var

Profesörden aşı çağrısı: Virüs mutasyon geçiriyor!

Profesörden aşı çağrısı: Virüs mutasyon geçiriyor!

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

Okan Bayülgen’in herkesten sakladığı kızı İstanbul büyüdü

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

Sütyensiz pozu nefes kesti! ''Ölüyü diriltir bu kadın''

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Müge Anlı çileden çıktı! "Sizin aileden bir kız daha götüremezsem bu can bana haram"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Silikonları gören Gülşen dayanamadı! "Ne yaptın sen?"

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Öğretmen karısı güzelliğiyle sosyal medyayı salladı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.