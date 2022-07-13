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Haluk Levent açıkladı! AHBAP'tan yangı ve sellerden zarar görenlere destek

13.07.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AHBAP Derneği Başkanı, sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yangın ve sel gibi afetlerden zarar gören vatandaşlara destek için ayırdıkları parayı açıkladı. Levent "Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik" dedi.

Haluk Levent açıkladı! AHBAP'tan yangı ve sellerden zarar görenlere destek

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, son zamanlarda sık sık yaşanan sel ve yangın gibi afetler için bütçe ayırdıklarını açıkladı.

"İLK ETAPTA 7,5 MİLYON TL AYIRDIK"

Twitter'dan paylaşım yapan Levent, "Şu an meydana gelen-gelecek olan yangınlardan, sel baskınından zarar gören vatandaşlarımıza hem belediye yetkilileri hem de valilikler muhakkak ki destekte bulunacaktır. Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7.5 milyon TL ayırdık" açıklamasını yaptı.

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Haluk Levent
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