Haluk Levent açıkladı! AHBAP'tan yangı ve sellerden zarar görenlere destek

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneğiyle Türkiye'nin dört bir yanında yıllarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Haluk Levent, son zamanlarda sık sık yaşanan sel ve yangın gibi afetler için bütçe ayırdıklarını açıkladı.

"İLK ETAPTA 7,5 MİLYON TL AYIRDIK"

Twitter'dan paylaşım yapan Levent, "Şu an meydana gelen-gelecek olan yangınlardan, sel baskınından zarar gören vatandaşlarımıza hem belediye yetkilileri hem de valilikler muhakkak ki destekte bulunacaktır. Ahbaplar olarak bizlerin de sofrada tuzu olsun istedik. İlk etapta 7.5 milyon TL ayırdık" açıklamasını yaptı.





