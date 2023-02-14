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Haluk Levent açıkladı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem bölgesi için bir bağış daha...

14.02.2023 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde can kayıplarına ve ağır hasara yol açan depremin yaralarını sarmaya çalışıyor. Kıvanç Tatlıtuğ da büyük yıkım sonrası hemen harekete geçmişti. Başarılı oyuncu geçtiğimiz hafta yaptığı bağıştan sonra bir bağış daha yaptı.

Haluk Levent açıkladı! Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprem bölgesi için bir bağış daha...

Kahramanmaraş depremleri sonrasında kurtarma çalışmaları devam ederken, diğer yandan da bölgede oluşan ihtiyaçların karşılanması hayati bir önem taşıyor.

Gerek temel ihtiyaçlar gerek çadır gerekse mobil tuvaletler için çaba gösteren Haluk Levent'e ünlü isimlerden de yardım yağıyor.

"Hayatımda kalbim hiç bu kadar ağrımadı" diyen Kıvanç Tatlıtuğ depremzedeler için Ahbap’a bir bağışta daha bulundu

Ekran Alıntısı

Oyuncu bu sefer de 950 bin TL daha bağışta bulundu. Oyuncu geçen hafta da 200 bin TL bağış yapmış, lojistik destek sağlamıştı.

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