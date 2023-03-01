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Haluk Levent 'Artık yoruldum' diyerek isyan etti! ''Hiç sağlıklı bir dönemden geçmiyorum''

01.03.2023 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde yaşanan asrın felaketinin ardından kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile bölgelere giderek yardımlarda bulunan Haluk Levent, bu süreçte hakkında yapılan yorumlara da sık sık sosyal medya hesabından cevaplar verdi. Haluk Levent son olarak 'Artık yoruldum' diyerek isyan etti. Ünlü isim açıklamasında, bundan sonra tüm açıklamaların AHBAP Derneği Yönetim Kurulu tarafından yapılacağını açıkladı.

Haluk Levent 'Artık yoruldum' diyerek isyan etti! ''Hiç sağlıklı bir dönemden geçmiyorum''

Tüm Türkiye 6 Şubat'ta Kahramanmaraş meydana gelen deprem haberleriyle sarsıldı. 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremlerin yaraları ise hala sarılmaya çalışılıyor. Kurucusu olduğu AHBAP Derneği ile deprem bölgelerine yardım götüren Haluk Levent ise bu süreçte eleştirilerin hedefi oldu. Sosyal medya hesabından sık sık eleştirilere cevap veren ünlü isim bu defa 'Artık yoruldum' dedi...

"BİZLERDEN RAPOR İSTEYENLERE 24 MART'TA AÇIKLAYACAĞIZ"

Tüm bu eleştirilerin ardından derneğinin incelenmesi için İçişleri Bakanlığı'na çağrı yapan Levent, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından incelemeye alındıklarını açıkladı. Şirketin kendilerinden 24 gün ek süre istediklerini belirten ünlü isim, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Bizlerden hesap isteyen 'Ne yaptın açıklasana' diyen Twitter'daki hesaplara şunu söyleyeyim. Bizler 24 Mart'ta ilk denetim raporunu açıklayacağız. Sizin savunduğunuz dernek ya da kurumların da 24 Mart'ta denetim raporunu açıklamalarını ısrarla istemenizi öneriyorum" dedi.

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"AÇIKLAMA YAPMAYA ÇALIŞMAKTAN YORULDUM"

Bu zamana kadar hakkında yapılan yorumlara sık sık cevaplar veren Haluk Levent, işlerine odaklanamadığını da ifade ederek aldığı yeni kararı takipçileri ile paylaştı. Twitter hesabından peş peşe açıklamalar yapan ünlü isim, şu ifadeleri kullandı: "Ve ben Haluk Levent olarak bu kadar açıklama yapmaya çalışmaktan, herkese kendimizi anlatmaya çalışmaktan yoruldum. Bundan sonra tüm açıklamalar AHBAP Derneği Yönetim Kurulu tarafından AHBAP hesabından yapılacaktır. Ben sahada işimin başında olacağım. Bilginize..

"SAĞLIKLI BİR DÖNEMDEN GEÇMİYORUM"

Ve sorunun çözümünü buldum. Bir televizyon kanalında şöyle 2-3 saatlik bir canlı yayın yapalım. Özellikle 24 Mart'ta açıklayacağımız denetim raporundan sonra eski yeni ne kadar soru var ise sorulsun. Tek tek yanıtlayayım. Hem zamanımızı yitirmeyelim hem de o gün herkes cevabını alsın. Yine kızıyorum kendime. Hiç sağlıklı bir dönemden geçmiyorum."

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