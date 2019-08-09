Haluk Levent'i kızdıran deprem yorumu! 'O zaman fuhuşu kim yapıyordu?'

Denizli'de ard arda gelen depremler tüm Türkiye'yi korkuttu. Sosyal medyada bu konuda yorum yapan bir kullanıcı ise Haluk Levent'i kızdırdı. Kullanıcıya göre "eğer bir yerde deprem oluyorsa o yerde zina çok oluyor... Allah'ın azabı..." İşte yapılan bu akıl dışı yoruma Levent yorum yapmadan duramadı.

Levent bu yorumu paylaşarak "Allah’ın adını anıp Gölcük depreminde ölen çocukları, askerleri, hacı teyzeleri ya da inançlı/inançsız gençleri 'fuhuş'a soktun ya. Yaptığın rezilce! Şimdi onların aileleri sana dava açacaklardır!" diyerek isyan etti.

Bu paylaşımdan sonra o kullanıcıya gelen destek ise Levent'i iyice çileden çıkardı. Levent kendisine gelen "Çok iddialı cümleler olsa da bir kısmında doğruluk payı var tabii ki, deprem fuhuş yapanları vurur demiyor arkadaş, bir beldede fuhşiyyat ve yanlışlar artmışsa, Allah unutulmaya başlamışsa, bela ve musibet ard arda gelir, bela ve musibet de masum günahkar ayırmaz!" yorumuna da şöyle tepki gösterdi:

"Peki insan öncesi çağlarda yüzlerce deprem olmuş bilimsel kanıtlar var. O zaman fuhuşu kim yapıyordu ?

Dinazorlar mı?"

