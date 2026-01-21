MAGAZİN

Esra Erol'un avukatı Hülya Kuran'ın kızını görenler aynı şeyi söyledi! 'Tıpkı annesi'

Uzun yıllardır Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Esra Erol'da programında açıklamaları ve yorumlarıyla gündeme gelen avukat Hülya Kuran şimdi de kızı Zeynep ile gündem oldu. Esra Erol'un avukatı Hülya'nın kızı Zeynep'i gören herkes aynı yorumu yaptı.

Öznur Yaslı İkier

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında uzun zamandır avukatlık yapan Hülya Kuran şimdi de kızı Zeynep ile gündeme geldi.

Kızı Zeynep ile olan karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Kuran, kızına başarılarından dolayı tebrik dolu ifadeler kullanıyor.

Kadınların haklarını korumaya çalışan ve programda onlara yönelik çıkışlar yapan Hülya Kuran'ın kızını görenler ise aynı yorumu yapıyor.

YORUM YAĞDI

Hülya Kuran'ın kızı Zeynep için sosyal medyada; 'Annesinin kopyası', 'Tıpkı annesi', 'Annesine çok benziyor' şeklinde yorumlar yapıldı.

AVUKAT HÜLYA KURAN KİMDİR?

Avukat Hülya Kuran 1972 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini memleketi Çanakkale'de tamamladı.

1996 yılında Marmara Üniversitesi'nin hukuk bölümünden mezun olan Hülya Kuran aslen Çanakkaleli.

Üniversiteden mezun olduğu yıl Selami Kuran ile nikah masasına oturan Hülya Kuran'ın eşi de kendisi gibi hukukçu.

