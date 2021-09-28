Haluk Levent, Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu ile konser verdi!

AHBAP derneğinin kurucusu ünlü şarkıcı Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile ilk konserini 27 Eylül Pazartesi akşamı Vadi İstanbul'da verdi.

Sakarya, Harbiye, İzmir Marşı, Çanakkale Türküsü marşlarının da söylendiği konserde, Levent "Rusya'yla tarihsel bir bağımız var" dedi.

Konser öncesinde Sputnik'e konuşan Haluk Levent "Bu benim çocukluk hayallerimden bir tanesiydi. Rus Kızılordu, o zamanlarda sadece televizyonda birkaç kere ve kasetlerden ulaşabildiğimiz bir şeydi. O zamanlarda 'onlarla sahneye çıksam, şarkılar söylesem' diye kurduğum bir hayaldi. Müzisyen olduktan sonra da yakınen takip ettiğim, ilgiyle izlediğim korolardan bir tanesi. Hatta başlarına çok kötü bir facia geldikten sonra da gerçekten için için ağlamışımdır" dedi.

Haluk Levent ile Rus Aleksandrov Kızılordu Korosu'nun konserleri 28 ve 29 Eylül'de Vadi İstanbul'da, sonra Ankara'da düzenlenecek.



