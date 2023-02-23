MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent sosyal medyadan paylaştı! "Spekülasyonlar sebebiyle..."

Haluk Levent sosyal medyadan paylaştı! "Spekülasyonlar sebebiyle..."

23.02.2023 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'yi sarsan depremlerin ardından deprem bölgeleri için çabalayan ve büyük bağışlar toplayan Haluk Levent, spekülasyonlar sebebiyle AHBAP’ın tekrar denetlenmesi için İçişleri Bakanlığı Dernekler Müdürlüğü'ne başvurduklarını açıkladı.

Haluk Levent sosyal medyadan paylaştı! "Spekülasyonlar sebebiyle..."

Ahbap Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası büyük bağışlar toplayıp depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Deprem bölgelerinden ayrılmayan ve çadır kent de kuran Levent bağışlara dair yapılan eleştiriler sonrasında harekete geçti.

Kızılay'a isyan etti! "Neyin reklamını..." Kızılay'a isyan etti! "Neyin reklamını..."

Haluk Levent sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Spekülasyonlar sebebiyle, AhBAP’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İç işleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24" dedi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Tilki'nin annesi isyan etti! "Herkes profesör olmuş ahkam kesiyor"Aleyna Tilki'nin annesi isyan etti! "Herkes profesör olmuş ahkam kesiyor"
“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece düğün tarihi belli oldu“Dokuz kere evlendim” demişti! Eda Ece düğün tarihi belli oldu
GSM operatörüne ateş püskürdü! "Düşün halini, çok yazık"GSM operatörüne ateş püskürdü! "Düşün halini, çok yazık"
Anahtar Kelimeler:
Haluk Levent ele

En Çok Okunan Haberler

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

Depremzedeler için ücretsiz oldu!

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

İçişleri Bakanı Soylu'dan canlı yayında dikkat çeken sözler

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Usta isim yaptığı bağışla gündem oldu

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Ünlü oyuncu o partiye katıldığını açıkladı! Vekilden ilk yorum

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Lütfü Savaş 'Konuşacaklarım var' diyerek yayına bağlandı

Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!

Bunu yapana 100 bin TL ceza kesilecek!

İlginizi Çekebilir

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.