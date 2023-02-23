Haluk Levent sosyal medyadan paylaştı! "Spekülasyonlar sebebiyle..."

Ahbap Derneği'nin kurucusu ünlü sanatçı Haluk Levent Kahramanmaraş ve Hatay depremleri sonrası büyük bağışlar toplayıp depremzedeler için elinden geleni yapmaya çalışıyor.

Deprem bölgelerinden ayrılmayan ve çadır kent de kuran Levent bağışlara dair yapılan eleştiriler sonrasında harekete geçti.

Haluk Levent sosyal medyada bir paylaşım yaparak "Spekülasyonlar sebebiyle, AhBAP’ın şeffaflığı için bağış yapan herkesin merakını gidermek adına (her ne kadar aylar önce denetlenmiş olsak da) en yakın zamanda tekrar denetlenmek isteğimizi İç işleri Bakanlığı dernekler müdürlüğüne az önce ilettik. Sayı 34-235-051/24" dedi.



