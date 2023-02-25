Haluk Levent'ten “AHBAP’lar eğlencede” diyenlere tepki! Tek tek açıkladı

AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremzedelere yardım etmek için seferber olan isimler arasında bulunuyor. Levent sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda tepki gösterdi.

"DEPREMZEDE ÇOCUKLAR BİRAZ OLSUN..."

Haluk Levent sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda AHBAP ekibinin iki tane videosunu yayınladı. Levent, "Depremzede çocukları biraz olsun mutlu etmek için prova yapıyorlardı oysa. Prova yapılan 1. videoyu 'Ahbaplar eğlencede' diye göstermek ayıp" dedi.

Bir sonraki videoda depremzede çocuklar ile AHBAP ekibini paylaşan ünlü şarkıcı açıklamasında "2. videoda her şey ortada. Ne olur uğraşmayın bırakın çalışasınlar" cümlelerine yer verdi.





