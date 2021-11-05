MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Haluk Levent'ten Barış Akarsu'nun vefat eden annesi için duygusal paylaşım

Haluk Levent'ten Barış Akarsu'nun vefat eden annesi için duygusal paylaşım

05.11.2021 02:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü sanatçı ve AHBAP Derneği Başkanı Haluk Levent, şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu'nun hayatını kaybettiğini Star TV'deki yeni programının canlı yayınında öğrendiğini ifade etti. Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda ise "Oğlunu çok özlüyordun ondan oldu biliyorum" notunu yazdı.

Haluk Levent'ten Barış Akarsu'nun vefat eden annesi için duygusal paylaşım

2007 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, 15 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Star TV'de 4 Kasım Perşembe akşamı yeni programına başlayan ve ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan Haluk Levent ise, Hatice Akarsu'nun vefat haberini canlı yayın sırasında öğrendiğini ifade etti.

Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu vefat etti!Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu vefat etti!

"GÜLE GÜLE HATİCE ANNE"

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzüntülerini dile getiren Levent, "Bugün Star TV canlı yayınında haberi aldım.
İçim kan ağladı. Oğlunu çok özlüyordun ondan oldu biliyorum. Güle güle Hatice anne" notunu yazdı.

haluk1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kızını paylaştı! "Polis akademisi bitirdin"Kızını paylaştı! "Polis akademisi bitirdin"
Yılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleriYılın En Avantajlı Dönemi: Kasım İndirimleri
MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?MasterChef'te eleme adayları kimler oldu?
Anahtar Kelimeler:
Barış Akarsu Haluk Levent
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Arka Sokaklar'ın başrol oyuncusu veda ediyor

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

Bakan Çavuşoğlu: Biden'ın tercümanı bir Türk

4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

4 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Milyoner Arda bakın şimdi ne yapıyor!

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Fatih Altaylı'dan Eyüp Aksu'ya sert tepki: O taksilere sen bindir karını, kızını

Taksi şoföründen gasp yalanı

Taksi şoföründen gasp yalanı

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Merak konusu olmuştu! Tabutun neden açık olduğu belli oldu

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Sevgilisiyle dudak dudağa pozları kasıp kavurdu!

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Kimse katılmadı! Cenazede dikkat çeken detay

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Olay oldu! İsrail'e damga vuran Türkçe şarkı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.