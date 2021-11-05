Haluk Levent'ten Barış Akarsu'nun vefat eden annesi için duygusal paylaşım

2007 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden şarkıcı Barış Akarsu'nun annesi Hatice Akarsu, 15 gündür yoğun bakımda verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Star TV'de 4 Kasım Perşembe akşamı yeni programına başlayan ve ihtiyaç sahiplerine yardım toplayan Haluk Levent ise, Hatice Akarsu'nun vefat haberini canlı yayın sırasında öğrendiğini ifade etti.

"GÜLE GÜLE HATİCE ANNE"

Sosyal medya hesabından paylaşım yaparak üzüntülerini dile getiren Levent, "Bugün Star TV canlı yayınında haberi aldım.

İçim kan ağladı. Oğlunu çok özlüyordun ondan oldu biliyorum. Güle güle Hatice anne" notunu yazdı.





