Haluk Levent'ten depremzedeler için istihdam çağrısı! "O artık benim kardeşim" diyerek işe aldı

6 Şubat'ta merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler, 11 ilimizde ağır yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. AHBAP Derneği ile afet bölgelerine ilk günden beri yardım götüren şarkıcı Haluk Levent, son paylaşımıyla yine takdir topladı.

"DEPREMZEDELERE İSTİHDAM SAĞLAYALIM"

Haluk Levent, depremde tüm ailesini kaybeden bir gence destek oldu. Gençle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınlayarak kurumlara istihdam konusunda çağrı yaptı.

Haluk Levent, "Ailesinin tümünü depremde kaybeden Cemil Yurtseven kardeşimle buluştuk. O artık benim kardeşim. Yardımcım olarak işe başladı. AHBAP'ta da 2 depremzede kardeşimizi istihdam edeceğiz. Tüm kurumlara çağrım şudur. Yapacağınız en güzel yardım depremzedelere istihdam sağlamaktır. Haydi" ifadelerini kullandı.





