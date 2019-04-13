MAGAZİN

Haluk Levent'ten ODTÜ rektörüne çağrı: Para almayacağız!

MAGAZİN HABERLERİ  | 13.04.2019 09:58 | Son Güncelleme

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde her yıl düzenlenen uluslararası bahar şenliğinin idari konulardan dolayı iptal edildiği açıklandı. İptal kararına tepki gösteren Haluk Levent sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Para almayacağız." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent'ten ODTÜ rektörüne çağrı: Para almayacağız!

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde her yıl düzenlenen uluslararası bahar şenliği iptal edildi. Haluk Levent bu karara tepki göstererek sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

"BU FESTİVAL OLSUN PARA ALMAYACAĞIZ"

Rektörlük iptal edilen şenlik ile ilgili olarak, "Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33'üncü Bahar Şenliği'nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız" açıklamasını yaptı. Bu karara ise müzisyen Haluk Levent tepki gösterdi. Twitter'dan "Sayın ODTÜ rektörüne çağrımdır!" diye yazan Levent, "Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir- iki rock grubu da yanımda getiririm.. Bu festival olsun. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz.. Haydi sayın Rektörüm!" ifadelerini kullandı.

haluk-levent-ten-odtu-rektorune-cagri-para-11945667_9741_m


Kara deliğe düşersek ne olur?Kara deliğe düşersek ne olur?
Gelinim Mutfakta'da veda eden isim belli oldu!Gelinim Mutfakta'da veda eden isim belli oldu!
Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu? Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haluk levent odtü festival

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Tarkan 'Saray'a komşu oluyor!

Tarkan 'Saray'a komşu oluyor!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Ünlü isimden flaş karar! Türbanı çıkardı

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Serdar Ortaç'ın eşi Chloe Loughnan'ın sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı!

Gelinim Mutfakta'da kim elendi? Birinci kim oldu? Gelinim Mutfakta 12 Nisan Cuma sonuçları

Gelinim Mutfakta'da veda eden isim belli oldu!

Yemekteyiz'de bu hafta kim birinci oldu? Yemekteyiz Best Of 12 Nisan Cuma sonuçları

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Alişan'dan oğlu Burak ile 'derbi' paylaşımı!

Alişan'dan oğlu Burak ile 'derbi' paylaşımı!

Ünlü şarkıcı Edis hastanelik oldu! Konserleri iptal edildi

Ünlü şarkıcı Edis hastaneye kaldırıldı!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

Orhan Ölmez'den Hadise açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.