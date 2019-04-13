Haluk Levent'ten ODTÜ rektörüne çağrı: Para almayacağız!

Orta Doğu Teknik Üniversitesinde her yıl düzenlenen uluslararası bahar şenliği iptal edildi. Haluk Levent bu karara tepki göstererek sosyal medya hesabında açıklama yaptı.

"BU FESTİVAL OLSUN PARA ALMAYACAĞIZ"

Rektörlük iptal edilen şenlik ile ilgili olarak, "Üniversitemizin mevcut teknik ve idari olanakları ile gerçekleştirilmesi mümkün olmadığından, 33'üncü Bahar Şenliği'nin yapılamayacağını bilgilerinize sunarız" açıklamasını yaptı. Bu karara ise müzisyen Haluk Levent tepki gösterdi. Twitter'dan "Sayın ODTÜ rektörüne çağrımdır!" diye yazan Levent, "Ben eski okulumda konser vermeye hazırım. Bir- iki rock grubu da yanımda getiririm.. Bu festival olsun. Valla para almayacağız ve ses-ışık tesisatını da kendimiz getireceğiz.. Haydi sayın Rektörüm!" ifadelerini kullandı.



