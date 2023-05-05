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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den taciz itirafı! ''Onun bunun yatağından geçmezsen...''

05.05.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sahne tarzı, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den yine olay yaratacak açıklamalar geldi. Görgüzel, sektöre ilk girdiği dönemde tacize uğradığını itiraf ederek "Babam yaşındaki adamlar benimle beraber olmaya çalışıyorlardı. Bana 'Onun bunun yatağından geçmezsen bu iş olmaz' diyorlardı dedi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den taciz itirafı! ''Onun bunun yatağından geçmezsen...''

Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliğini geçen yıl sonlandıran Selen Görgüzel, Gökay Kalaycıoğlu’nun sunumuyla YouTube’da yayınlanan “Haber Bahane” programına konuk oldu. Her açıklaması olay olan Selen Görgüzel'den bomba itiraflar geldi. Müzik ve oyunculuk sektörüne ilk girdiği dönemde yaşadığı zorlukları anlatan Görgüzel şunları söyledi:

''BABAM YAŞINDAKİ ADAMLAR...''

"Benim sektöre girdiğim dönem annemlerin boşanmasına ve babamın iflasına denk geldiği için bana çok müdahale edemediler. İlk evliliğim biraz ailemden kaçış için yapıldı. Sektöre çok küçük yaşlarda girdiğim için bana çok kirli ve savunmasız geldi. Çok yalnızdım... Babam yaşındaki adamlar benimle beraber olmaya çalışıyorlardı. Onların teklifleri ve yaklaşımları bana kendimi çok kötü hissettiriyordu. Onlar utanmıyordu ben utanıyordum."

Selen Görgüzel kapak

'ONUN BUNUN YATAĞINDAN GEÇMEZSEN BU İŞ OLMAZ' DEDİLER

"Bana 'kızım bu yollardan geçmezsen asla olmaz' diyorlardı. Bir hedefin var ve hayallerin var. Yapmak istediğin iş için 'onun bunun yatağından geçmezsen bu iş olmaz' diyorlar. Ama benim canım öyle bir şey yapmak istemiyor, ben öyle biri olmak istemiyorum. Ben gerçekten başararak işimi yapmak istiyorum." diyen Görgüzel bu açıklamalarıyla herkesi şaşırttı.

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"TACİZE UĞRADIM"

''Hiç istemediğin biriyle beraber olmak zorunda kaldın mı?" sorusu üzerine sözlerine devam eden Görgüzel, " Allah'a şükürler olsun ki öyle bir şey olmadı. İstemediğim birçok insan beni zorladı. Tacize uğradım ama hepsine de bedelini ödettim. Hiçbir şey kimsenin yanına kalmadı hayatımda. Anında da tokat atarak ödettim, sonra da hukuksal anlamda da ödettim'' açıklamasını yaptı.

Görgüzel sektörde yaşadığı bir olayı da hatırlatarak; ''Bir dizi setinde yaşadığım bir taciz olayı vardı ve basına da sirayet etmişti. Kızım o zaman çok küçük olduğu için onu anneme emanet ederek şehir dışına işe gitmiştim. Evdeki bütün geçimi ben sağlıyordum ve sette yönetmenin beni meta olarak görmesine çok sabır gösterdim. Bu olay mahkemeye taşındı ve davayı kazandım. Bu süreç uzun sürdüğü için kanal diziyi durdurmuştu ve benim adım sorunlu oyuncuya çıktı ve bir süre iş bulamadım. Hakkımı savunmak isterken reklam yapmakla suçlandım'' şeklinde konuştu.

hamdi alkan selan

''HAMDİ’Yİ DÜZENLİ OLARAK ALDATTIM''

Selen Görgüzel “Hamdi Alkan’ı aldattınız mı?” sorusuna verdiği yanıtla da herkesi şoke etti. Ünlü aldatma sorusuna şu yanıtı verdi;

“Evet ama gözle. Yakışıklı çocuk geçtiğinde bütününe bakarım. Hamdi’yi düzenli olarak aldattım. Hamdi’ye de hep bakıyordum. Güzel kadına, eve, arabaya ve çiçeğe bakarım. Eski eşim yönetmen olduğu ve oyuncu seçtiği için güzel kadın ya da erkek gördüğümde oyuncu olması için tanıştırıyordum.”

''LİBİDOM YÜKSEK DEĞİL''

Şarkıcı, “Cinsel hayatınızda başarısız mısınız?” sorusuna ise “Benim libidom yüksek değildir ve sapyoseksüel biriyim. Cinsel hayat düşkünlüğüm yok, aklıma gelmiyor. Benim eril enerjim yüksektir. İlişkilerde baskın biriyim” cevabını verdi.

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''SAHNEDE KENDİMLE SEVİŞİYORUM''

İşini çok sevdiğini ve aşık olduğunu dile getiren Selen Görgüzel ''Sahnede kendimle sevişiyorum, en büyük hazzı sahnede yaşıyorum'' açıklamasıyla da gündem oldu.

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