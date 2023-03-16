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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in ev sahibiyle başı dertte! ''Mahkemelik olacağız''

16.03.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan'ın eski eşi, şarkıcı ve oyuncu Selen Görgüzel önceki gün bir arkadaşı ile Nişantaşı'nda kameralara yakalandı. Görgüzel, yeni taşındığı evde ev sahibinin kendisini çıkarmak istemesi sebebi ile zor günler geçirdiğini söyledi.

Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'in ev sahibiyle başı dertte! ''Mahkemelik olacağız''

Selen Görgüzel, bir arkadaşıyla Nişantaşı'nda kameralara takıldı. Geçtiğimiz yıl Hamdi Alkan'dan boşandıktan sonra Etiler'e taşınan oyuncu, ev sahibiyle sıkıntılar yaşadığını dile getirdi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; ev sahibinin kendisini evden çıkarmak istemesi nedeniyle zor günler geçirdiğini söyleyen Görgüzel, "Bu ara ev sahipleri biraz tuhaf. Ev sahiplerinin biraz adaleti, hukuğu ve yasaları bilmeleri gerekiyor" dedi.

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'YAKINDA MAHKEMELİK OLACAĞIZ'

Selen Görgüzel, "Daha taşınalı bir yıl olmamışken beni evden çıkarmaya çalışıyor, sanırım yakında mahkemelik olacağız. Maalesef enterasan diyaloglar yaşadık kendisiyle. Herkes kendine yakışanı yapar, ben üslubumu bozmadım, bir gün ev sahibi ile böyle bir şey yaşayacağım hiç aklıma gelmezdi" ifadelerini kullandı.

Deprem felaketi ile ilgili de açıklamalar yapan Görgüzel, 6 Şubat'ta yaşanan afet sonrasında bambaşka bir insan olduğunu da söyledi.

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'AĞLAMA NÖBETLERİM BAŞLADI'

Şarkıcı, "Bizim Japonya gibi akıllı bina sistemini oturtmamız gerekiyordu. Sonuçta deprem ülkesindeyiz ve her depremden sonra yatağın yanına nasıl kıvrılırızdan ziyade buna odaklanmamız gerekiyor. Ağlama nöbetlerim başladı, uykusuzluk çekiyorum ve ilaç kullanıyorum. Bireysel endişemden ziyade deprem bölgesinde yaşayan insanlarımızın acılarını gördükten sonra ben normalleşemiyorum. Bundan sonrası için umarım ülkemizle ilgili güzel şeyler konuşuru. Ben 6 Şubat'dan sonra bambaşka bir insan oldu, artık eski Selen değilim" diye konuştu.

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