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Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel sahnede kendinden geçti! Dansı olay oldu

29.09.2023 17:21 | Son Güncelleme:
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2022 yılının mart ayında yönetmen Hamdi Alkan ile 8 yıllık evliliklerini bitiren Selen Görgüzel şimdilerde Beyaz Tv'nin sevilen programı Söylemezsem Olmaz'da yorumculuk yapıyor. Her açıklaması olay olan ünlü isim aynı zamanda müzik kariyerine de devam ediyor. Sahne tarzıyla dikkat çeken Görgüzel geçtiğimiz hafta bir mekanda sahne aldı. Konser esnasında sergilediği dans performansı sosyal medyanın gündemine oturdu.

Hamdi Alkan'ın eski eşi oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel şimdilerde Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında yorumculuk yapıyor. Her açıklaması ve yorumu çok konuşulan Görgüzel aynı zamanda müzik kariyerine de devam ediyor.

Sahne tarzı ve danslarıyla zaman zaman gündem olan ünlü isim geçtiğimiz hafta bir mekanda sahne aldı. Kırmızı ceket ve çizme kombiniyle dikkat çeken Görgüzel'in dans performansı ise sosyal medyada gündem oldu.

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Sahnede adeta kendinden geçen ünlü ismin tarzı Beyonce’ye benzetildi. Selen Görgüzel'in dans ettiği anlara sosyal medyada; 'Bu dans mı?','Napıyorsun Allah aşkına', 'Dans ettiğine emin miyiz?', 'Sen dans etme bence' gibi yorumlar yapıldı.

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Geçtiğimiz günlerde sunuculuk yaptığı programda eski eşi Hamdi Alkan'ın bir kadınla görüntülenmesiyle ilgili konuşan Selen Görgüzel, eleştirinin dozunu kaçırmıştı.

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Alkan'ın başarılarıyla değil de kendisinin eski eşi olarak anıldığını söyleyen Görgüzel, ''Umarım biriyle görüntülenmesiyle değil, başarısıyla haber olur'' dedi.

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