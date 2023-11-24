Hamdi Alkan'ın küçük kızı Ayşe oyuncu oldu! Merakla beklenen o diziye girdi

Geçtiğimiz yıl Selen Görgüzel ile olan sekiz yıllık evliliğini sonlandıran usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana geri dönüyor.

Hamdi Alkan’ın Canan Hoşgör’le evliliğinden olan küçük kızı Ayşe Alkan da babasının izinden giderek oyuncu oldu.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayşe Alkan, Şevket Çoruh'un başrolünde yer aldığı heyecanla beklenen Korkma Ben Yanındayım dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Ayşe Alkan, dizide Esra karakterine hayat verecek ve başrol karakteri İnci’nin (Gökçe Güneş Doğrusöz) samimi arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.







