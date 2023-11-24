MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hamdi Alkan'ın küçük kızı Ayşe oyuncu oldu! Merakla beklenen o diziye girdi

Hamdi Alkan'ın küçük kızı Ayşe oyuncu oldu! Merakla beklenen o diziye girdi

24.11.2023 14:23 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan yakında Özgü Namal ve Özcan Deniz’i buluşturan FOX’un Gold Film imzalı dizisi Kızıl Goncalar dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Alkan’ın Canan Hoşgör’le evliliğinden olan küçük kızı Ayşe Alkan da babasının izinden giderek oyuncu oldu. Ayşe Alkan merakla beklenen o dizinin kadrosuna dahil oldu.

Geçtiğimiz yıl Selen Görgüzel ile olan sekiz yıllık evliliğini sonlandıran usta oyuncu ve yönetmen Hamdi Alkan, Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolünde yer aldığı Kızıl Goncalar dizisiyle ekrana geri dönüyor.

Hamdi Alkan’ın Canan Hoşgör’le evliliğinden olan küçük kızı Ayşe Alkan da babasının izinden giderek oyuncu oldu.

hamdi alkan kızları 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ayşe Alkan, Şevket Çoruh'un başrolünde yer aldığı heyecanla beklenen Korkma Ben Yanındayım dizisinin kadrosuna dahil oldu.

ALKAN 1

Ayşe Alkan, dizide Esra karakterine hayat verecek ve başrol karakteri İnci’nin (Gökçe Güneş Doğrusöz) samimi arkadaşı olarak seyirci karşısına çıkacak.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş gelişme! Bir isim daha tutuklandıFlaş gelişme! Bir isim daha tutuklandı
"Serveti 7 sülalesine yeter" yorumuna bomba yanıt"Serveti 7 sülalesine yeter" yorumuna bomba yanıt
Pozları sosyal medyayı salladı! "Çok güzelsiniz"Pozları sosyal medyayı salladı! "Çok güzelsiniz"
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan Oyuncu hamdi ele
En Çok Okunan Haberler
500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor!

Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı

Yer: İstanbul! 'Babamla tartıştım seninle kalabilir miyim?' dedi, kafasından bıçaklayıp taksiciyle kaçtı

Süleyman Soylu, çete lideri hakkındaki o iddiaya sert çıktı!

Süleyman Soylu, çete lideri hakkındaki o iddiaya sert çıktı!

Havalimanında dolar operasyonu! Balya balya parayla yakalandılar

Havalimanında dolar operasyonu! Balya balya parayla yakalandılar

Esra Erol'da yayınında çıldıran Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

Esra Erol'da yayınında çıldıran Cemile ortaya çıktı! Başörtüsünü çıkardı o halleri olay oldu

EURO 2024'ün muhtemel favorileri açıklandı

EURO 2024'ün muhtemel favorileri açıklandı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Görüntüler şoke etti! Cinsel taciz, çocuk pornografisi...

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Kolay ve etkili bir tıraş deneyimi sunan Philips OneBlade indirimde

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Evini basıp yüzüne deterjan atarak gözlerini kör etti

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Fenomen ismin evine ilginç saldırı! "Gördüklerim arasında en iğrenç olanı"

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

Suya ve rüzgara karşı dayanıklı, ekstra hafif, ultra konforlu!

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.