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Nurgül Yeşilçay'lı Ömür Usta dizisinden ilk tanıtım geldi! "Bu dizi reyting alır"

Ekranda bütçe yetersizliği nedeniyle bir süre askıya alınan Ömür Usta sonunda sete çıkmıştı. Nurgül Yeşilçay'ın başrolde olduğu Ömür Usta tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu.

Nurgül Yeşilçay'lı Ömür Usta dizisinden ilk tanıtım geldi! "Bu dizi reyting alır"

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal, Gonca Vuslateri, Enes Koçak, Cemre Arda, İbrahim Selim gibi isimlerin rol aldığı NOW’un yeni dizisi Ömür Usta yaşadığı pek çok talihsizliğe rağmen sete çıkmıştı.

Nurgül Yeşilçay lı Ömür Usta dizisinden ilk tanıtım geldi! "Bu dizi reyting alır" 1

Yeni sezonun iddialı dizilerinden olan Ömür Usta'dan ilk tanıtım da geldi. Nurgül Yeşilçay’ın hayat verdiği Ömür’ün zorlu yaşam mücadelesinden ilk kesitlerin yer aldığı tanıtım, dizinin duygu yüklü hikayesine dair ipuçları veriyor.

Nurgül Yeşilçay lı Ömür Usta dizisinden ilk tanıtım geldi! "Bu dizi reyting alır" 2

Yoksulluk içinde otomobil tamiratı yaparak yaşam mücadelesi veren Ömür’ün, üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte sürdürdüğü zorlu hayatından kesitlerin yer aldığı tanıtımda, karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalışan bir kadının mücadelesi öne çıkıyor.

Nurgül Yeşilçay lı Ömür Usta dizisinden ilk tanıtım geldi! "Bu dizi reyting alır" 3

Ömür’ün “Hayata tutunmamın tek sebebi çocuklarım” sözleri ise tanıtımın en çarpıcı anlarından biri oluyor.

Ömür Usta fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Nurgül Yeşilçay'ın başarılı oyunculuğu konuşulurken "Bu dizi reytinglerde tutar", "Kadın döktürmüş", "Dizi çok gerçekçi", "Net tutar" yorumları da yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Nurgül Yeşilçay
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nurgül yeşilçayın hiçbir dizisi tutmaz. demedi demeyin
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