Nurgül Yeşilçay'lı Ömür Usta dizisinden ilk tanıtım geldi! "Bu dizi reyting alır"

Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal, Gonca Vuslateri, Enes Koçak, Cemre Arda, İbrahim Selim gibi isimlerin rol aldığı NOW’un yeni dizisi Ömür Usta yaşadığı pek çok talihsizliğe rağmen sete çıkmıştı.

Yeni sezonun iddialı dizilerinden olan Ömür Usta'dan ilk tanıtım da geldi. Nurgül Yeşilçay’ın hayat verdiği Ömür’ün zorlu yaşam mücadelesinden ilk kesitlerin yer aldığı tanıtım, dizinin duygu yüklü hikayesine dair ipuçları veriyor.

Yoksulluk içinde otomobil tamiratı yaparak yaşam mücadelesi veren Ömür’ün, üç çocuğu ve kayınvalidesiyle birlikte sürdürdüğü zorlu hayatından kesitlerin yer aldığı tanıtımda, karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen çocukları için ayakta kalmaya çalışan bir kadının mücadelesi öne çıkıyor.

Ömür’ün “Hayata tutunmamın tek sebebi çocuklarım” sözleri ise tanıtımın en çarpıcı anlarından biri oluyor.

Ömür Usta fragmanı yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu. Nurgül Yeşilçay'ın başarılı oyunculuğu konuşulurken "Bu dizi reytinglerde tutar", "Kadın döktürmüş", "Dizi çok gerçekçi", "Net tutar" yorumları da yapıldı.