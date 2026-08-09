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Olivia Wilde derin dekoltesiyle hayranlarını ikiye böldü

Ünlü oyuncu Olivia Wilde, İsviçre'deki Locarno Film Festivali'nde derin göğüs dekolteli deri elbisesiyle kırmızı halının dikkat çeken isimlerinden oldu. Yeni filmi “The Invite” hakkında konuşan Wilde, yapımın kendisini “çok daha romantik” biri haline getirdiğini söyledi.

Olivia Wilde derin dekoltesiyle hayranlarını ikiye böldü

Olivia Wilde, İsviçre'de düzenlenen Locarno Film Festivali'nde derin göğüs dekolteli deri elbisesiyle kırmızı halıda tüm dikkatleri üzerine çekti.

42 yaşındaki oyuncu, derin dekoltesiyle öne çıkan ve uçuşan pudra pembesi bir eteğe dönüşen iddialı elbisesiyle göz kamaştırdı. Wilde, kırmızı halıda birbirinden iddialı pozlar verirken görünümünü zarif takılarla tamamladı.

Olivia Wilde derin dekoltesiyle hayranlarını ikiye böldü 1

Oyuncunun derin dekolteli tarzı sosyal medyada dikkat çekti. Kimi elbiseyi çok beğenirken kimi de dekolteyi abartı buldu.

Öte yandan Wilde, yeni filmi “The Invite” için festivalde düzenlenen basın toplantısında ise filmin kendisini “çok daha romantik biri haline getirdiğini” açıkladı.

Olivia Wilde derin dekoltesiyle hayranlarını ikiye böldü 2

Büyük beğeni toplayan The Invite, cinsel açıdan özgür arkadaşlarını akşam yemeğine davet eden ve sonrasında evliliklerindeki sorunlarla yüzleşmek zorunda kalan, sürekli tartışan bir çifti konu alıyor.

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Olivia Wilde
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