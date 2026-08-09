SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Bugün öğlen saatlerinde Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin (Muzaffer Şirin) hakkında birden fazla suçlamayla soruşturma başlatılmış ve Şirin gözaltına alınmıştı. Şirin'in evinde yapılan aramada ise tabanca, balistik yelek, farklı yerlerde çok sayıda euro ve pound cinsinden döviz ele geçirildi.

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı
Doğukan Akbayır

UltrAslan'ın lideri olarak bilinen Sebahattin Şirin (asıl adı Muzaffer Şirin) hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi. Şirin, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin in evinden bunlar çıktı 1

EVİNDEN TABANCA, ÇELİK YELEK VE YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZ ÇIKTI

Şirin'in evinde yapılan aramada 1 adet Ruhsatsız tabanca, 125 adet 9x19 mm çapında fişekler, 4 tane balistik çelik yelek çıktığı, evde farklı yerde çok sayıda euro ve pound cinsinden döviz cinsinden para ele geçtiği, evden çıkan bir kasasın incelenmek üzere emniyete götürülmekte olduğu kaydediliyor.

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin in evinden bunlar çıktı 2

BİRÇOK FARKLI SEBEPLE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Gelişmelerin ardından harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Şirin hakkında geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin in evinden bunlar çıktı 3

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasadışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu, 6222 sayılı Kanun’un 14-15. maddelerine muhalefet, TCK 191-uyuşturucu madde bulundurma/kullanma, TCK 220-örgütlü karaborsa bilet dolandırıcılığı ve TCK 217/A “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” kapsamında Sebahattin Şirin olarak ismini değiştiren Muzaffer Şirin hakkında gözaltı talimatı verdi.

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin in evinden bunlar çıktı 4

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin in evinden bunlar çıktı 5

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin in evinden bunlar çıktı 6

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!Amedspor'dan Fenerbahçeli Oğuz Aydın hamlesi!
Hull City'de Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha!Hull City'de Acun Ilıcalı'dan bir transfer daha!
Anahtar Kelimeler:
galatasaray Sebahattin Şirin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 23 yorum
Yine Galatasaray şaşırdık mi hayır....
Yalnız başına duran 1 dolar gözlerden kaçmadı..
Ufff paralara bak. İyi para var galiba tribün işinde
En Çok Okunan Haberler
Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Hastane bahçesinde infaz! Kurşun yağdırdılar

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Husiler: 'Suudi Arabistan'daki petrol rafinerisini vurduk'

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Gözaltına alınmıştı! Galatasaray tribün lideri Sebahattin Şirin'in evinden bunlar çıktı

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

Önce geç kaldı, sonra çıkmak istemedi! Vatandaş yuhaladı konser iptal edildi

25 bin TL zamma kapı aralandı

25 bin TL zamma kapı aralandı

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.