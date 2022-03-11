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Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşanıyor mu? Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrıldı mı? Hamdi Alkan kimdir?

11.03.2022 00:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel çifti gündemde yer alıyor. 2014 yılında Roma'da dünya evine giren çiftin boşanma sürecinde oldukları iddia edildi. Bu haber sonrası Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel hayatı merak edilmeye başlandı. Ünlü çiftin boşanıp boşanmayacağı araştırılmaya başlandı. İşte Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel hakkında detaylı bilgiler!

Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel boşanıyor mu? Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ayrıldı mı? Hamdi Alkan kimdir?

Oyuncu-şarkıcı Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan arasında neler olduğu gündem konusu oldu. Hamdi Alkan ile Selen Görgüzel, Nisan 2014'te Roma'da evlenmişti. Son zamanlarda Görgüzel ve Alkan hakkında sık sık boşanma haberleri çıkıyor. Magazine herhangi bir haberle düşmekten kaçınan çift bu aralar sık sık boşanma haberleriyle gündeme geliyor.

HAMDİ ALKAN VE SELEN GÖRGÜZEL BOŞANIYOR MU?

Boşanma haberi le gündeme gelen Hamdi Alkan ve Selen Görgüzel ipleri kopardı. Evliliklerinde zorlu günler yaşayan çift anlaşmazlıkları çözemeyince ayrılma kararı aldı. İddiaya göre; Selen Görgüzel eşi Hamdi Alkan'la yaşadığı evi terk etti Etiler'de kiraya çıktı. Boşanma haberleriyle gündeme gelen Selen Görgüzel ve Hamdi Alkan, 'önümüzdeki günlerde birlikte açıklama yapacağız' demekle yetinmişti. Selen Görgüzel daha önce katıldığı bir programda, Hamdi Alkan ile boşanmanın eşinden döndüğünü ve pandemi döneminde tartışmalar yaşadıklarını söylemişti. Çift böylelikle boşanma haberlerini yalanladı.

HAMDİ ALKAN KİMDİR?

Hamdi Alkan, 16 Ocak 1967 yılında Antakya'da doğdu. Alkan, sinema yapımcısı ve yönetmeni, tiyatro sanatçısı, sinema ve dizi oyuncusudur. Hamdi Alkan, Gazman tiplemesi ile tanındı. 2008 yılından itibaren sinema filmlerinde ve TV dizilerinde yönetmenlik yaptı. Hamdi Alkan, yükseköğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde 12 senede tamamladı. Üniversite yıllarda Beyazıt Meydanı'ndaki Sahaflar Çarşısı'nda kitap satarak geçimini sağladı. Daha sonra konservatuvara girerek oyunculuk eğitim almak istedi ama giremedi.

HAMDİ ALKAN EVLİ Mİ?

Hamdi Alkan, 1989 yılında 22 yaşındayken Canan Hoşgör ile evlendi. Zeynep ve Ayşe adlarında iki kızı olmuştur. Çift, 1999 yılında boşandı. 2006 yılına gelindiğinde Alkan ve Hoşgör tekrar evlendi ve 2012 yılının Mart ayında tekrar boşandı. 24 Nisan 2014 tarihinde Selen Görgüzel ile Roma’da evlendi.

HAMDİ ALKAN PROJELERİ

Alkan, öğrenimini tamamladıktan sonra TRT'de 3 Aşağı 5 Yukarı programının sunucusu olarak işe başladı. Gafur Hüner ve Yalçın Menteş‘le çalıştı Öz Ofsayt adlı bir spor skeç programı yaptı. Daha sonra on yıl boyunca Hamdi Alkan TV adlı komedi programını yaptı, Gazman tiplemesi ile halkın gönlüne girdi. Yıldız Teknik Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tiyatro hocalığı ve genel sanat yönetmenliği de yaptı. 2001 yılında “Şellale” adlı filmde konuk oyuncu olarak Hülya Koçyiğit, Tuncel Kurtiz, Aykut Oray, Ali Sürmeli, Ege Aydan, Nurgül Yeşilçay, Fikret Kuşkan ile birlikte oynadı. 2004 yılında, Show TV’de Türkiye'nin Yıldızları yarışması projesini yaptı ve bu proje ile Beren Saat ve Engin Akyürek'in tanınmasını sağladı.

  • 2007'de Fox TV'de yayına giren ve 193 bölüm yayımlanan Arka Sıradakiler dizisini yönetti.

  • Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım

  • Dersimiz Atatürk (2009)

-Selam: Bahara Yolculuk (2015) filmini yönetti.

-2014-2017 arasında yayımlanan O Hayat Benim adlı aşk ve drama dizisini yönetti.

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Hamdi Alkan
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