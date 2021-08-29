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Hamide Doğangün Tokyo'da finale yükseldi

29.08.2021 11:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın beşinci gününde atletizm kadınlar 800 metre T53 kategorisinde mücadele eden milli sporcu Hamide Doğangün, finale çıktı.

Hamide Doğangün Tokyo'da finale yükseldi

Olimpiyat Stadı'nda gerçekleşen atletizm yarışlarında Hamide, 800 metre T53'te yarı finalinin ikinci serisinde koştu.

Hamide, serisinde 8 sporcu arasında 1.51.01'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı ve genel sıralamaya bakmadan doğrudan finale yükseldi.

27 yaşındaki milli isim, toplam 8 sporcunun finale çıktığı yarı finalde bu derecesiyle 11 atlet arasından 3. oldu ve finalde mücadele etme hakkı elde etti. Kadınlar 800 metre T53 kategorisinde final müsabakası bugün TSİ 13.04'te yapılacak.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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Tokyo
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