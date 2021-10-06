YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

06.10.2021 17:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamile eşini hortumla döverek öldüren Suriyeli, yargılandığı davada yine aynı cezayı aldı

Konya'da dini nikahlı hamile eşini hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum edilen sanık, yeniden yargılandığı dava yine aynı cezaya çarptırıldı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu, dini nikahlı hamile eşini hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla hakkında verilen kararın, istinaf mahkemesince aldatma iddiası üzerine maktulün cep telefonu kayıtlarının incelenmesi nedeniyle bozulması üzerine sanığın yeniden yargılanması tamamlandı.

3. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Mahmud el Hüseyin ve taraf avukatları katıldı.

Mahmud el Hüseyin savunmasında, "Ben yanlışlıkla yaptım." dedi.

Yeniden yargılanan sanığa verilen cezada herhangi bir değişiklik olmadı.

Mahkeme heyeti, sanığın, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını kararlaştırdı.

- Olay

Meram ilçesi Tırılırmak mahallesi Papatya sokakta yaşayan Mahmud el Hüseyin ile dini nikahlı eşi Halidiye el Hamit arasında 15 Kasım 2019'da tartışma çıkmış, kavga sırasında Hüseyin'in hortumla vurduğu Halidiye el Hamit, hareketsiz kalmıştı.

Mahmud el Hüseyin, eşinin baygınlık geçirdiğini düşünmüş, aradan 2 saat geçmesine karşın eşi kendisine gelmeyince, komşularından yardım isteyip, polisi ve sağlık ekiplerini olay yerine çağırmıştı.

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde hamile olduğu belirlenen Halidiye el Hamit'in öldüğü saptanmış, tutuklanan Mahmud el Hüseyin hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Rus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktıRus yönetmen ve oyuncu uzaydaki ilk film için yola çıktı
Eşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldıEşi tarafından terk edildi, 8 ay elektriksiz yaşadığı evden kirayı ödeyemediği için atıldı
İranlı sanatçı Ali Reza Ghorbani, Mevlana Müzesi'ni ziyaret ettiİranlı sanatçı Ali Reza Ghorbani, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti

Konya Namaz Vakitleri 6 Ekim Çarşamba

İmsak
05:23
Sabah
06:43
Öğle
12:43
İkindi
15:59
Akşam
18:34
Yatsı
19:49

Konya Nöbetçi Eczaneler 6 Ekim Çarşamba

Saray Eczanesi
Karatay
Şehir Eczanesi
Karatay
Bozal Karaman Eczanesi
Selcuklu
Erol Can Eczanesi
Selcuklu
İrem Eczanesi
Selcuklu
Kaş Eczanesi
Selcuklu
Meram Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

Samsunspor-Ümraniyespor maçının ardından

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçının ardından

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

DÜZELTME - "İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı" başlıklı haberimizin başlığını ve içeriğini düzelterek yeniden yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA İzmir'de iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Prof. Dr. Demir'den Alp Er Tunga'nın mezarına ilişkin açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.