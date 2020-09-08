Hamile olan Meryem Uzerli, Berlin'de ikinci kafesini açtı

Muhteşem Yüzyıl dizisinde hayat verdiği Hürrem Sultan karakteriyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli, Amerikalı sevgilisiyle Almanya'nın Berlin kentinde yaşıyor. Kızı Lara'dan sonra ikinci defa bebek bekleyen Uzerli, aynı zamanda Berlin'deki ikinci kafesini de açtı.

Yeni kafesinin açılışından görüntüleri Instagram hesabından paylaşan Uzerli'nin belirginleşen karnı dikkat çekti.

Uzerli yeni açtığı kafesinin videosunu da Instagram'dan paylaştı.

"LARA UZUN ZAMANDIR KARDEŞ İSTİYORDU"

Uzerli geçtiğimiz günlerde hamilelikle ilgili konuşarak, "Bebeğimiz 5 aylık. Ocak gibi kısmetse dünyaya gelecek. Cinsiyeti kız., Lara artık 7 yaşında. Zaten uzun zamandır kardeş istiyordu. Kendi ailemizi kuruyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Oyuncu, erkek arkadaşı hakkında ise bilgi vermemeyi tercih etmişti.

Meryem Uzerli, oyuncu Can Ateş'ten olan kızı Lara'yı ise 2014 yılında dünyaya getirmişti.



