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  4. Hamile olduğuna kimse inanmamıştı... Zeynep Demirel belirginleşen karnını paylaştı! '15. hafta +3 kilo'

Hamile olduğuna kimse inanmamıştı... Zeynep Demirel belirginleşen karnını paylaştı! '15. hafta +3 kilo'

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
08.09.2024 17:08
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Boşanacakları iddiası çok konuşulan Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamıştı. Bu gelişmenin ardından ikilinin bebek beklediklerine dair söylentiler gündem olmuş ve Zeynep Sever Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile müjdeli haberi vermişti. Üçüncü bebeğini bekleyen Zeynep Sever Demirel bu kez belirginleşen karnını paylaştı.

Hamile olduğuna kimse inanmamıştı... Zeynep Demirel belirginleşen karnını paylaştı! '15. hafta +3 kilo'

Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel ve eşi Zeynep Sever Demirel özel hayatlarıyla çok konuşulan isimlerden. Gündemden düşmeyen boşanma iddiasını yalanlayan çiftin daha sonra bebek beklediğine dair haberler çıkmıştı. İkili bu iddiayı doğrulayarak 3. bebeklerini beklediklerini duyurdu. Zeynep Sever hamileliğin 15. haftasında 3. kilo aldı.

'FIRINDA BİR ŞEYLER PİŞİYOR'

Üçüncü bebek müjdesini paylaşan Zeynep Sever paylaşımına 'fırında bir şeyler pişiyor' notunu düşmüştü.

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HAMİLELİK GÜNLÜĞÜ BAŞLATTI

35 yaşında olan Zeynep Sever üçüncü bebeğini beklerken Instagram hesabında bir hamilelik günlüğü başlattı.

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Sever paylaşımına, "Bir hamilelik günlüğü başlatıyorum kendime. Hamişleri çemberime davet ediyorum tüm süreci beraber paylaşalım. 15. Haftaya giriş yaptım. Her hamileliğimde bana hayatı zehir eden bulantılarım son iki-üç haftadır bitti. İlk 3 ay verdiğim -4 kiloyu son 3 haftada +3 le geri aldım. İlk hamileliğinde 30 kiloya yakın, ikincisinde ise 25 kiloya yakın kilo alan birisi olarak bu defa hedefim normal kilo almak. (doktorlarin tavsiyesi 12-15kg)

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Zaten diyet yapabilen biri değilim, iştahım da maşallah bir açıldı pir açıldı. Mecbur hareket ve spora devam. Bu defa fazla kilo almak istemememin sebebi fazla kilonun son aylar çok kemik ağrısı yapması ve ne anneye ne de bebeğe bir yararı olmaması. Devamı gelecek" şeklinde yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Volkan Demirel Zeynep Demirel
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