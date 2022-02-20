Hamile tarzıyla olay olan Rihanna: Gecenin herhangi bir saatinde...

Rihanna ve A$AP Rocky ilk bebeklerini beklediklerini duyurmasının ardından anne olmaya hazırlanan yıldız şarkıcı süreç hakkında konuştu.

Hamilelik döneminin göründüğü gibi rahat geçmediğini anlatan Rihanna, normal olmayan aşermeler ve inanılmaz bir yorgunluk yaşadığını anlattı.

Extra’ya konuşan Rihanna, kendini nasıl hissettiği sorulunca, “Harika hissediyorum, bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana ‘şu an uyuman gerekiyor’ diyor” dedi.

Rihanna, hamileliğini duyurduğu kıyafet hakkında da konuştu: Bu ceketi kimse hamile olduğumu bilmezken almıştım ve çok sevdiğim bir ceketti. Her zaman giymek için en doğru anı bekliyordum



