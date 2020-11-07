Hamilton: En başında Schumacher'in yerine gelmiştim

Formula 1'de son dönemde gösterdiği başarıyla adı gündemden inmeyen Lewis Hamilton, 2013 yılında Schumacher'in yerine Mercedes'e gelişine dair açıklamalarda bulundu.

Birçok rekorda Schumacher'i yakalayan ya da geçmiş olan Hamilton, Formula 1'i domine ediş sürecinin en başına döndü.

"REKORLARI KIRDIĞINI GÖRDÜM"

İngiliz pilot açıklamasında; "Michael'in yerine işe alınmış olmam, kulağa çılgınca geliyor. Kendimi çok garip bir durumun içinde bulmuştum. Bu adamın demir yumrukla Formula 1'i domine ettiğini ve rekorları kırdığını gördüm." dedi.

Lewis Hamilton, bu sezon da pilotlar sıralamasında açık ara önde gidiyor. İngiliz pilot, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşırsa Michael Schumacher ile birlikte 7 şampiyonluğa sahip iki pilottan birisi olacak.

