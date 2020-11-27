Hamit Altıntop: Futbolcularımız eleştiriye açık olsunlar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın daha iyi yerlere geleceğine inandığını söyledi.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen Ziraat Türkiye Kupası 5. tur kura çekimine katılan Altıntop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli takımın FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Altıntop, "UEFA Uluslar Ligi'nde grubumuzda birinci olabilirdik maalesef dördüncü olduk ve C Ligi'ne düştük. İnşallah ilerleyen süreçte bu olmaz. Şenol hocamızla ve bu takımla daha iyi yerlerde olacağımıza inanıyorum." dedi.

A Milli Takım'ın elde ettiği başarıların ardından beklentilerin yükseldiğini vurgulayan Altıntop, "Dördüncü olmak bizi de şaşırttı. Karamsarlığa gerek yok. Hocamızı en iyi şekilde desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Şenol Güneş'in hedefinin de Dünya Şampiyonası olduğunu anlatan Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Avrupa Şampiyonası'na katılmamız, Uluslar Ligi'nde önemler maçlar oynamamız, dostluk maçlarında Almanya ve Hırvatistan karşısında dönem dönem iyi performans göstermemiz olumlu şeyler. Olumsuz konuları da iyi analiz edip yolumuzda ilerlemek istiyoruz. Dünya Şampiyonası'na grup lideri katılabiliyor. Grup ikincisi play-off oynayacak. Bu da ayrı bir zorluk getirecektir. Hedefimiz 2022'de Katar'da yapılacak Dünya Şampiyonası'nda yer almak. Onun için çalışıyoruz."