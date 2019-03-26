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Hamit Altıntop: Pislik var, çamur var, el atılmıyor!

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 26.03.2019 09:10 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımımızın Moldova'yı 4-0 mağlup ettiği maç öncesi, eski milli futbolcu Hamit Altıntop açıklamalarda bulundu. Yabancı futbolcu sınırını eleştiren Hamit Altıntop, altyapıya önem verilmesi ve oyuncu yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Hamit Altıntop: Pislik var, çamur var, el atılmıyor!

A Milli Futbol Takımımızın ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Hamit Altıntop, milli maç öncesi TRT Spor'da yayınlanan programda yabancı kuralı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Hamit, önceliğin altyapıya verilmesi gerektiğini dele getirdi ve, “Herkes atıp tutuyor, sen 5 yabancı al. Kimse sana karışmıyor? Temelde çok pislik var, toz var. Kimse karışmıyor.” yorumunda bulundu.

İşte Hamit’in o açıklamaları…

“Siz yabancı sınırlaması getirirseniz burda Türk futbolcu ister istemez daha güçlü olacak ama eli daha güçlü olacak. Ben buraya geldiğimde kalite istiyorum.”

"SEN 5 YABANCI AL? KİMSE KARIŞMIYOR"

“Tabiki kaliteli futbol görmek istiyorum, kaliteli gol, kaliteli orta, kaliteli oyun görmek istiyorum. Burada herkes atıp tutuyor! Sen 5 yabancı al, kimse sana karışmıyor? Bizim üretmemiz gerekiyor. Al, 10 tane yabancı al istersen. Ancak önce üretmemiz gerekiyor, zihniyetin değişmesi gerekiyor. Hocalarımızı, altyapımızı değiştirmemiz gerekiyor.”

"PİSLİK VAR, ÇAMUR VAR! EL ATILMIYOR"

“Bizde bir kural değişiyor, 2 yıl sonra yine değişir herhalde! Hep bir bahane üretiliyor. Temelde çok pislik var, çamur var. Kimse buna el atmıyor.”

"HERKES RAHATINA DÜŞKÜN!"

“Fedakarlık gerekiyor ancak herkes rahatına düşkün. Önemli olan iyi hocaları getirmek.Anadolu’da akşam 18:00’da bir sahada 6 tane takım antrenman yapıyor. Önce bunları düzeltelim biz. Şimdi aidat ödemiyor diye idman yapamıyorlar.”

"ÖNCEDEN MAHALLE TAKIMI VARDI, AİDAT YOKTU"

“Mahalle takımları vardı eskiden; Adam çocuğunu götürüyordu, hevesini kırmıyordu ya. Belki her zaman oynayamıyordu ama aidiyet duygusu var. Şimdi giremezsin, aidatını ödedin mi? deniyor!”

"OZAN’IN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ…"

“Ozan Kabak’ın en önemli yanı duygusallık yapmıyor. Porto maçında bir hata yaptı ama devam etti. Ben istiyorum ki diğer arkadaşlarımız da duygusallık yapmasın. Hakan top mu ezdi? Bir daha oynasın. Kaleye şutu bir daha atsın. Özelliği o, bırakmasın bunu.”

"LUCESCU’NUN YAPTIĞINI YAPABİLİR MİYDİ?"

“Lucescu hiç kimseyi dinlemeden 21-22 yaş ortalamalı bir milli takımla oynadı. Tebrik etmek lazım. Türk hoca bunu yapabilir miydi?”

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