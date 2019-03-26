Hamit Altıntop: Pislik var, çamur var, el atılmıyor!

A Milli Futbol Takımımızın ve Galatasaray'ın eski yıldızlarından Hamit Altıntop, milli maç öncesi TRT Spor'da yayınlanan programda yabancı kuralı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Hamit, önceliğin altyapıya verilmesi gerektiğini dele getirdi ve, “Herkes atıp tutuyor, sen 5 yabancı al. Kimse sana karışmıyor? Temelde çok pislik var, toz var. Kimse karışmıyor.” yorumunda bulundu.

İşte Hamit’in o açıklamaları…

“Siz yabancı sınırlaması getirirseniz burda Türk futbolcu ister istemez daha güçlü olacak ama eli daha güçlü olacak. Ben buraya geldiğimde kalite istiyorum.”

"SEN 5 YABANCI AL? KİMSE KARIŞMIYOR"

“Tabiki kaliteli futbol görmek istiyorum, kaliteli gol, kaliteli orta, kaliteli oyun görmek istiyorum. Burada herkes atıp tutuyor! Sen 5 yabancı al, kimse sana karışmıyor? Bizim üretmemiz gerekiyor. Al, 10 tane yabancı al istersen. Ancak önce üretmemiz gerekiyor, zihniyetin değişmesi gerekiyor. Hocalarımızı, altyapımızı değiştirmemiz gerekiyor.”

"PİSLİK VAR, ÇAMUR VAR! EL ATILMIYOR"

“Bizde bir kural değişiyor, 2 yıl sonra yine değişir herhalde! Hep bir bahane üretiliyor. Temelde çok pislik var, çamur var. Kimse buna el atmıyor.”