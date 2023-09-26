Hamit Altıntop resmen açıkladı! Vincenzo Montella öncesi Fatih Terim ile görüşüldü mü? Tüm iddialara net cevap...

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında konuk ettiği Ermenistan ile 1-1 berabere kalmıştı. Ay-Yıldızlılarımız, hemen sonrasında oynanan dostluk maçında Japonya'ya 4-2 mağlup olmuştu. Bu skorların ardından teknik direktör Stefan Kuntz'un sözleşmesi karşılıklı olarak anlaşarak feshedilmişti.

Alman teknik adamın ayrılığı sonrasında ise gündeme Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı gibi isimler gelmişti.

TFF ise İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurmuştu.

Bu durumun ardından TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, yaşanan süreci Lider Haber TV'de anlattı. İşte Altıntop'un sözleri;

"FATİH TERİM İDDİASI DOĞRU MU?"

Soru: "Hamit Altıntop futbolcularla toplantı yaptı. Yüzde 80 orada Fatih Terim ismi çıktı. Hamit, Fatih Hoca'yı aradı. Görüşme yaptı. Ama sonrasında Mehmet Büyükekşi'nin odasına giderek, "Ağabey Fatih Hoca'yı getirirsek bizi buralara sokmaz, Fatih Hoca'dan vazgeçelim dedi" Bu iddia doğru mu?"

Hamit Altıntop: "Bakın ben yine diyorum, burada 4-5 isim vardı. Bunlarla görüşüldü, konuşuldu. Ondan sonra bu masaya serildi. Ondan sonra karar verildi. Yani her zaman olduğu gibi aslında. Doğru çalışma budur. Önceliğimiz nedir, başarıya nasıl ulaşabiliriz? Takımı, oyuncularımızı ileriye taşıyabilecek unsurlar nelerdi? Bunların hepsini çarşamba açıklayacağız zaten. Şimdi siz de kabul edersiniz. Biri bunu dedi, şunu dedi.. Şimdi konuştuğumuz konuların hiçbir şekilde futbola faydası var mı? İleriye taşıyor mu futbolu?"

"TERİM'E SEMPATİ DUYMAYAN VAR MI?"

Soru: Üç maç kalmış. Bizi şu anda hedefe taşıyabilecek bir hoca. Ben de bakın Fatih Terim'e çok sempati duymuyorum. Üç defa gelmiş gitmiş... Bu kadar çorba olmuş.

"Fatih Terim'e sempati duymaktan daha doğal olan bir şey var mı bu ülkede? Fatih Terim 30 senedir hocalık yapıyor. Tarihimizin en çok başarı elde etmiş hocası. En çok oyunculara dokunmuş hocası. UEFA Kupası kazanan hocası. Burada biz şu anı değerlendiriyoruz. Şu ana göre hareket etmeye çalışıyoruz. Burada kişisel veya kendimizi düşünerek bir hareket etmemiz söz konusu olabilir mi?"

"HİÇBİR SAYGISIZLIĞIM OLMADI"

Soru: "Tabii ki değil ama Fatih Hoca'nın olduğu yerde işlerine kimseyi karıştırmaz. O da bir gerçek. Egoları var çünkü."

Hamit Altıntop: "Tabii ki herkesin bir tarzı vardır. Tabii ki liderlik yapan kişilerin farklı yöntemleri vardır. Buna karşı değil hiç kimse. Bu ülkeye çok değerli antrenörler geldi. Çok değerli oyuncular geldi. Çok değerli başkanlarımız var. Başkanlık yapan insanlar oldu. Burada sizin de sorumlu olduğunuz, sizin de dediğim şahsınızdan bahsetmiyorum. Medyanın sorumlu olduğu noktalar var. Bunlar ister istemez köpürtülüyor veya sabırsızlıkla bazı yönlere çekilebiliyor. Ben buraa hiçbir şekilde kimseden takdir beklemiyorum. Selim Bey benden iki çarpı büyüktür. Yani 80 küsür yaşındadır. Benim ona hiçbir şekilde saygısızlığım veya imalı konuşmalarım hiçbir zaman olmamıştır. Bundan saatten sonra da olmayacaktır. Ben kendisini 2 hafta önce bir cenazede gördüm. Ben onun elini de öperim. Ama futbol konusunda kendi düşüncelerimi, fikirlerimi veya anlayışımısı sürdürüyorum. O yönetim üyesidir. Ben de yönetim üyesiyim. Günün sonunda yönetim oturur, başkanımızın liderliğinde kararlar alınır. Bu kararlar da her zaman Türk futbolunun lehine olmuştur ve olması gerektiğine inandığımız kararlardır."

