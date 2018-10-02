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Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in İspanya'da dolandırıldığı ortaya çıktı!

İSPANYA HABERLERİ  | 02.10.2018 12:05 | Son Güncelleme

Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'a dolandırıcılık şoku! Aralarında Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in de olduğu bazı önemli futbolcuların bir İspanyol müfettiş tarafından dolandırıldığı ortaya çıktı.

Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in İspanya'da dolandırıldığı ortaya çıktı!

Bir dönem Real Madrid'de forma giyen Hamit Altıntop ve Nuri Şahin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 40 futbolcunun İspanya'daki dolandırıcılıktan etkilendiği ortaya çıktı.

İspanyol basınının ortaya çıkardığı haberde, bir finans müfettişinin Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'un da içinde olduğu 40'a yakın sporcuyu dolandırdığı belirtildi. Haberde bir finans müfettişinin futbolculardan alınan vergi konusunda dolandırıcılık yaptığı ve ödenmesi gereken yaklaşık 6,5 milyon euroluk (45 milyon TL) paranın bu müfettişin belirlediği bir şirkete aktarıldığına yer verildi.

Dolandırılan sporcular içerisinde ünlü basketbolcuların da olduğu belirtildi.

Yapılan şikayetlerin ardından savcılığın konuyla ilgili soruşturma başlattığı ortaya çıktı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
real madrid nuri şahin hamit altıntop

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